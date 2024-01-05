Hyundai’dan sonra Tesla da Samsung dedi: SmartThings için iş birliği duyuruldu

05 Ocak 2024 10:57 - Güncelleme : 05 Ocak 2024 10:57

Dünyanın en büyük teknoloji fuarı CES 2024 öncesinde Tesla ve Samsung, akıllı evlerin enerji yönetimi konusunda birlikte çalışacaklarını duyurdu. Samsung'un SmartThings platformunun kullanıcıları, Powerwall ev bataryası gibi Tesla ürünlerine bağlanarak enerji üretimi ve kullanımı gibi şeyleri takip edebilecek.

Tesla’dan önce ise Hyundai da Samsung’un kapısını çaldı. SmartThings platformu için ilk anlaşma duyurulurken, bugün ise aynı iş birliği Tesla ve Samsung için de duyuruldu.

TESLA VE SAMSUNG İŞ BİRLİĞİ YAPTI

The Verge’ün haberine göre SmartThings Energy, Powerwall'a bağlandığında "Storm Watch" özelliği ile senkronize olabiliyor, böylece örneğin bir Samsung telefon veya TV'de şiddetli hava koşullarından haberdar olabiliyorsunuz. Powerwall'a ek olarak SmartThings Energy, elektrikli araçlar, Solar Inverter ve Wall Connector şarj çözümleri de dahil olmak üzere diğer Tesla ürünlerine bağlanabilecek.

Öte yandan yapılan iş birliği, Tesla'nın SmartThings Energy'nin ilk yararlanan olduğunu iddia ettiği API'si sayesinde gerçekleşiyor.

Powerwall bağlantısı gelecek hafta Samsung'un CES'teki standında sergilenecek, ancak Samsung'un söylediğine göre 2024'ün ikinci çeyreğine kadar beklemek gerekecek. Blog yazısı ayrıca listelenen özelliklerin değişebileceği konusunda da uyarıyor, bu nedenle tüm bunlar gerçekten mevcut olduğunda yapılabilecekler farklı olabilir.



