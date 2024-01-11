İddia doğru çıkmadı: PlayStation Türkiye distribütörü resmen açıklandı

11 Ocak 2024 14:28 - Güncelleme : 11 Ocak 2024 14:34

Teknoloji devi Sony, PlayStation Türkiye distribütörünü belirledi. Bundan böyle PlayStation'un ürünlerinin Türkiye'de dağıtımını Bilkom şirketi üstleneceğini duyurdu.

Geçen sene PlayStation, Türkiye'den çekileceği iddialarıyla gündeme gelmişti. Hatta PlayStation 5 gibi oyun konsollarının satışının da durdurulacağı iddia ediliyordu. Bu kapsamda geçtiğimiz günlerde yeni PlayStation Türkiye distribütörünün Tez Elektronik olduğu öne sürülmüştü ancak haber doğru çıkmadı.

PLAYSTATİON TÜRKİYE DİSTRİBÜTÖRÜ BİLKOM OLDU

Bilkom, X platformundaki resmi hesabından yaptığı açıklamada "Şimdi oyun zamanı! Oyun deneyimini bir üst seviyeye taşıyan PlayStation, Bilkom güvencesiyle Türkiye’de." ifadesini kullandı.

Donanım Haber'in haberine göre Bilkom, köklü bir şirket ve günümüzde pek çok teknoloji şirketinin distribütörü konumunda. Bunlar arasında Apple, Huawei, TCL, DJI, Razer ve Logitech gibi dev markalar bulunuyor.

PlayStation ürünlerini Türkiye'ye getirmekten de sorumlu olacak ve kullanıcılar teknik servis vb. ihtiyaçları için Bilkom ile iletişime geçecek.

YENİ PS5 RENKLERİ TANITILDI

Öte yandan Sony, CES 2024 fuarında PlayStation 5 Slim için yeni renk seçeneklerini tanıttı. Mavi, gümüş ve kırmızı olmak üzere üç farklı renk seçeneğine sahip yan kapaklar, yakında 54.99 dolar başlangıç fiyatıyla satışa sunulacak. Standart PS5 Slim'in aksine, üst ve alt kısımlar arasında parlak/mat ayrımı bulunmuyor, tamamen mat bir tasarıma sahipler.