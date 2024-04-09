İki dev, Tesla'ya karşı güçlerini birleştirdi

09 Nisan 2024 09:18 - Güncelleme : 09 Nisan 2024 09:18

33 yılın en büyük işçi zammı! Toyota, Nissan ve Japan Airlines rekor artış yaptı

33 yılın en büyük işçi zammı! Toyota, Nissan ve Japan Airlines rekor artış yaptı

Xiaomi ilk elektrikli otomobil modeli SU7'yi geçtiğimiz günlerde düzenlediği bir tanıtım etkinliğiyle birlikte piyasaya sürerken, bir başka Çinli üretici de dikkat çeken bir adım attı. Huawei, Toyota'nın araçlarındaki akıllı sürüş özelliklerine teknolojisiyle güç verecek.

Yerel medya kuruluşu Tencent News'in konuya aşina kaynaklardan alıntı yaptığı bir raporda, Toyota'nın küresel modellerinin otomotiv devinin Çinli teknoloji devi Huawei ve startup Momenta ile ortaklaşa geliştirdiği bir çözümü kullanacağı belirtildi.

HUAWEİ, TOYOTA'YA DONANIM SAĞLAYACAK

Raporda, çözümün Huawei'nin mevcut otonom sürüş teknolojisi olan ADS'den farklı olduğu, Çinli teknoloji devinin Toyota'ya donanım desteği Momenta'nın ise yazılım tarafında devreye gireceği belirtiliyor. Üç tarafın entegrasyon üzerinde birlikte çalıştığı da kaydediliyor.

Konuya yakın bir kaynak, Toyota'nın bu ayın sonunda başlayacak olan 17. Pekin Uluslararası Otomotiv Fuarı'nda özel planlarını açıklamasının beklendiğini iddia etti.

Dört yıllık aradan sonra tekrar yapılacak olan Pekin Uluslararası Otomotiv Fuarı (Auto China 2024), 25 Nisan - 4 Mayıs 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Etkinlik başlangıçta 21 Nisan-30 Nisan 2022 için planlanmıştı ancak Kovid endişeleri nedeniyle iptal edilmişti.

ELON MUSK, ÇİNLİ OTOMOBİLLERDEN RAHATSIZ

Elon Musk, ocak ayında analistlerle yaptığı görüşmede, Çinli otomobil üreticilerinin, ticaret engeli getirilmediği takdirde uluslararası rakiplerini "bitireceğini" ifade etti.

Öte yandan Tesla'nın uygun fiyatlı otomobillerle rekabet edebilmek için 2025 ortalarında "Redwood" kod adlı daha ucuz, toplu pazara yönelik kompakt bir crossover üretmeye başlamayı planlıyor. Geçtiğimiz günlerde Reuters bu modelin iptal edildiğini iddia etti ancak Elon Musk yalanladı.