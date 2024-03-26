İletişim sektöründe yapay zeka devrimi; İletişimcilerin yüzde 83'ü yapay zeka kullanıyor

26 Mart 2024 12:25 - Güncelleme : 26 Mart 2024 12:27

30’dan fazla ülke ve 100 şehirde 50’ye yakın temsilcisi bulunan International Public Relations Network (IPRN) tarafından düzenli olarak gerçekleştirilen PR Sektör Araştırması’nın sonuçlarına göre iletişim profesyonellerinin yüzde 83 gibi büyük bir çoğunluğu yapay zekanın şimdiden halkla ilişkiler uygulamalarının bir parçası olduğuna dikkat çekiyor.

Satış ve pazarlamada 2,6 trilyon dolara kadar iş değeri yaşatması beklenen yapay zekanın, halkla ilişkiler dünyasındaki rolü giderek artıyor. Medyanın izlenmesine ve kitle tepkisinin daha verimli bir şekilde hesaplanmasına da yardımcı olan yapay zekanın önümüzdeki dönemlerde SEO optimizasyonu ve içerik sıralamasını iyileştirme potansiyeli noktasında etkinliğini arttırması bekleniyor. Uluslararası Halkla İlişkiler Ağı (IPRN) da halkla ilişkiler endüstrisini etkileyen başlıca iletişim eğilimlerini, sorunlarını, yapay zeka çözümlerini, iş zorluklarını ve fırsatlarını ortaya koymak için 30 ülkeden 50’ye yakın temsilcisinin katılımıyla PR Sektör Araştırması 2024’ü yayınladı.

pr ajanslarının yüzde 83’ü yapay zeka kullanıyor

22 Aralık- 10 Ocak tarihleri arasında çevrimiçi olarak gerçekleştirilen sektör araştırması, özellikle halkla ilişkilerde yapay zeka (AI) kullanımının artmasıyla ilgili sorunları ortaya koymak için hazırlandı. Araştırmaya göre halkla ilişkiler uzmanları; 2024 yılında iş konusunda iyimser. Buna göre katılımcıların yüzde 70'i ticari büyüme yaşanacağını, yüzde 30'u da mevcut statükonun süreceğini düşünüyor. Araştırmaya göre katılımcıların yüzde 22'si stratejik iletişim ve halkla ilişkiler danışmanlığını ana büyüme fırsatı olarak değerlendiriyor. Bunu yüzde 20 ile kriz ve değişim yönetimi, yüzde16 ile sosyal medya ve dijital iletişim, yüzde 10 ile medya ilişkileri izliyor. Konu yapay zekaya geldiğinde ise katılımcıların bu sefer yüzde 83 gibi büyük çoğunluğu yapay zekanın halkla ilişkiler uygulamalarının bir parçası olduğunu belirtiyor, sıklıkla kullandığını ve gelecekte de yapay zekanın varlığını koruyacağını düşünüyor. Bu fikre katılmayan, yapay zekayı iş çözümlerinde kullanmayan ve gelecekte de kullanılmayacağını düşünenlerin oranı ise yalnızca yüzde 17’de kalıyor. Katılımcıların, yapay zekayı çoğunlukla içerik oluşturma (yüzde 31), sosyal medya yönetimi (yüzde 21), medya izleme (yüzde 19) ve veri analitiği (yüzde 16) için kullanması dikkat çekiyor.

Verimliliği artırıyor, fikri mülkiyeti tehdit ediyor

IPRN PR Sektör Araştırma’sına göre halkla ilişkiler faaliyetleriyle ilgili olarak yapay zekanın temel faydaları arasında verimlilik artışı (yüzde 26), araştırma desteği (yüzde 23), personelin iş yükünün azaltılması (yüzde 20) ve oluşturuculuk (yüzde 13) geliyor. Öte yandan, halkla ilişkiler sektöründe yapay zekanın oluşturduğu en büyük sorunlar ise fikri mülkiyet sorunları (yüzde 26), sahte haberlerde artış (yüzde 24), sosyal medyaya ve içeriğine olan güven eksikliği (yüzde14) ve aşırı yük (yüzde 13) olarak sıralanıyor.

"Yapay zeka, sosyal medya ve medya takibinde güçlü bir araç”

Konuya ilişkin bir değerlendirme yapan IPRN Başkanı Rodrigo Viana de Freitas, günümüzde ekonomik ve sosyal belirsizlik nedeniyle güven oluşturmanın, uzun süreli ve değerli ilişkileri sürdürmenin her zamankinden daha hayati önem taşıdığına dikkat çekiyor. Halkla ilişkiler sektörü olarak kendi işimizi sürdürürken, müşterilerimizin çalışmalarına katkıda bulunan alanlara yatırım yapmaya devam etmeliyiz. Yapay zekanın önemi de işte bu noktada karşımıza çıkıyor. Özellikle medya izleme ve sosyal medya yönetimi gibi rutin görevlerde güçlü bir araç olabilen yapay zekayı aynı zamanda günlük görev yönetimimizde zaman oluşturan, böylece PR profesyonellerinin daha stratejik karar alma ve planlamaya odaklanmasını sağlayan bir araç olarak görüyoruz” diyen Rodrigo Viana de Freitas, IPRN üyeleri sayesinde yapay zekanın geleceğe yönelik fırsatlarını ve yaşatabileceği sorunları daha net bir şekilde görebildiklerini de söylüyor.

“Doğru brief, doğru prompt ile buluşmalı”

IPRN’nin Türkiye’de tek temsilcisi olan Feveran İletişim Ajans Başkanı ve Kurucusu Ali Kahraman ise yapay zekanın açık kaynak kullanımını ve oluşturucu fikri tetikleyecek ateşin kıvılcımını halkla ilişkiler endüstrisi için hızlandırdığını düşünüyor. “Yapay zeka stratejiden içeriğe, video üretiminden kaynak bilgi araştırmalarına kadar birçok alanda öneri ve çözüm setlerini zenginleştiriyor. Bu teknolojinin iş kültürümüze bu kadar hızlı uyum sağlamasının endüstrimizdeki ‘brief’ yani ‘prompt’ olgusunun önemiyle alakalı olduğu kanısındayım. Çünkü yapay da olsa bir zekanın doğru sorularla yönlendirilmesi şart. Biz de çalışmalarımızda AI entegre, yeni nesil teknolojiler kullanıyoruz” diyen Kahraman, yapay zeka kullanımındaki kritik konunun ise açık kaynaktan beslenerek oluşturulan öneri veya bilgilerin doğru denetim kurallarından geçirilmesi ve oluşturucu bakış açısıyla farklılaşmasının sağlanması olduğunu belirtiyor.