İlk Türk astronotun yeğeni Karan Gezeravcı, amcasından istediği şeyi açıkladı

17 Ocak 2024 11:51 - Güncelleme : 17 Ocak 2024 11:57

Türkiye’nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı, Axiom Mission 3 (Ax-3) mürettebatıyla birlikte 17 Ocak'ı 18 Ocak'a bağlayan gece Türkiye saati ile 01.11’de gerçekleşmesi planlanan fırlatmayla Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) hareket edecek.

Fırlatma işlemine saatler kala, Alper Gezeravcı'nın ailesi duygularını paylaştı. Gezeravcı'nın babası Ali Gezeravcı, Cumhuriyet'in 100. yılında oğullarının astronot olarak bu görevi üstlenmesinden dolayı mutluluk duyduklarını söyledi.

"MUTLULUK GÖZYAŞLARI DÖKÜLDÜ"

Oğlunun uzaya gideceğini hiç düşünmediğini ifade eden Gezeravcı, "Öğrendiğimizde gözlerimizden mutluluk gözyaşları döküldü. Mersin Silifke'de yaşıyoruz. Akrabalarımız, sevdiklerimiz duyduklarında bizzat arayarak, ziyaretimize gelerek bizi onurlandırdılar. Bazı ilkokul öğrencileri de 'astronot amcamızı görmeye geldik' diyerek evimize geldiler. Alper, F-16 pilotu olduğu için kendisiyle hep gurur duydum ancak astronot olacağı için de çok mutluyum. Allah başarılarını daim etsin." diye konuştu.

"TÜM TÜRKİYE İLE BİRLİKTE ÖĞRENDİK"

Alper Gezeravcı'nın annesi Sıdıka Gezeravcı da oğlunun çok heyecanlı, akıllı ve çalışkan bir çocuk olduğunu vurgulayarak, 5 yaşlarında pilot olmak istediğini söylediğini aktardı. Kendisine sürekli "Anne ben büyüyünce pilot olacağım. Uçak süreceğim" dediğini anlattı.

Gezeravcı, "İlk başta inanmamıştım. Hayalimden geçmiyordu ama o bunu gerçekleştirdi. Biz onun astronot olacağını tüm Türkiye ile birlikte öğrendik. Bize de sürpriz yaptı. Çok iyi sır tutar. Başarıyla gidip gelmesi için dua ediyorum." ifadelerini kullandı. Gezeravcı, oğlunun uzaya yanında götüreceği yörük kültürüne ait objeler hakkında da bilgi sahibi olmadığını belirterek, onu da Türkiye ile aynı anda öğreneceklerini söyledi.

KARDEŞİNE İLHAM OLDU

İstanbul Üniversitesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği mezunu olan kardeşi Murat Gezeravcı da, pilot olmaya ağabeyi sayesinde karar verdiğini anlattı. Pilotluk mesleğini seçim sürecinde ağabeyinin kendisine çok yardımcı olduğunu ve 15 yıldır pilot olarak görev yaptığını vurgulayan Gezeravcı, "Kariyer çizgimi yönlendirdi. Uzay benim hedeflerim arasında hiç olmamıştı ama ağabeyim bu perdeyi araladı. Biz olmasak bile inşallah gençlerimiz ilerleyen süreçte bu görevi devralacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

YEĞENİ, YILDIZ İSTEDİ

Gelinleri Hilal Gezeravcı ise oğlu Karan ile amcası arasında müthiş bir gönül bağı olduğunun altını çizerek, "Ailesi olarak kendisini çok seviyoruz ama özel hayatında da insan ilişkileri çok iyi birisidir. Oğlum amcasına 'kanka' diyor. Fırsat buldukça bizi ziyarete gelir. Çok mutlu ve gururluyuz. Alper ağabeyimden daha heyecanlı olduğumuz kesin. O çok sakin, göreve müthiş odaklanmış durumda. Biz heyecanla bekliyoruz. Oğlum amcasından bir yıldız getirmesini istedi." dedi.

Karan Gezeravcı ise kendisinin de uzaya gitmek istediğini belirterek, "Kankam ile roket koltuğuna oturacağız." dedi.