İlk uydular fırlatıldı: Starlink resmen akıllı telefonlara geliyor

03 Ocak 2024 14:29 - Güncelleme : 03 Ocak 2024 14:29

Elon Musk'ın SpaceX şirketi, yörüngeye fırlatılan Starlink uydularıyla kullanıcılarına uydu bağlantısı üzerinden internet hizmeti sunuyor. Firmanın yeni hedefiyse, cep telefonlarına hücresel bağlantı sağlamak olacak. Geçen yıl tanıtılan Direct to Cell (Doğrudan Hücresel Bağlantı) özelliğini destekleyen 6 adet Starlink uydusu uzaya fırlatıldı.

'ŞEBEKE ÇEKMİYOR' SORUNU KALMAYACAK

Doğrudan Hücresel Bağlantı özelliklerine sahip Starlink uyduları, karada, göllerde veya kıyı sularında nerede olursanız olun mesajlaşmaya, aramaya ve gezinmeye her yerde erişim sağlayacak.

Akıllı telefonlar, ek bir donanıma veya yazılım güncellemesine ihtiyaç duymadan Starlink DTC uyduları ile doğrudan iletişim kurabilecek. Elon Musk'ın X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre bu özellik, dünyanın herhangi bir yerinde cep telefonu bağlantısına izin verecek.

SpaceX, Starlink DTC uydularının "küresel bağlantıyı daha da geliştireceğini ve hücresel ölü bölge sorununu ortadan kaldıracağını" açıkladı.

KARASAL AĞLARA RAKİP OLMAYACAK

SpaceX Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk da, uyduların ışın başına yalnızca ~7Mb'yi desteklediğini, bunun hücresel bağlantısı olmayan yerler için harika bir çözüm olduğunu ifade etti. Ancak mevcut karasal hücresel ağlarla rekabet edemeyeceğinin de altını çizdi.

STARLİNK MOBİL HİZMETİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

Starlink'in internet sitesinden alınan bilgiye göre, hizmet bu yıl mesajlaşma özelliğiyle sınırlı olacak şekilde faaliyete başlayacak. 2025 yılında ise ses, veri ve IoT desteğini kullanıma sunacak.