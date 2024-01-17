İlk uzay yolcumuz Alper Gezeravcı, ISS'e ne götürecek? Türk lokumu, baklava, çiğ köfte...

17 Ocak 2024 14:05 - Güncelleme : 17 Ocak 2024 14:18

Türkiye’nin insanlı ilk uzay yolculuğuna yalnızca saatler kaldı. Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) giderek tarihe geçecek. Gezeravcı’nın yolculuğu 17 ocak'ı 18 ocak'a bağlayan gece saat 01.11'de Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'ndeki fırlatma kompleksinde başlayacak.

Gezeravcı’ya tarihi görevinde farklı ülkelerden 3 astronot daha eşlik edecek. Farklı konularda 13 adet bilim deneyi yapılacak. Amerika’daki fırlatma töreni saat 23’ten itibaren Türkiye’den de takip edilecek. O tarihi anlara Ankaralılar Kızılay meydanından, İstanbullular ise Taksim’deki planetaryumlardan şahit olacak.

Tarihi anlar Konya, Bursa, Üsküdar, Antalya, Gaziantep, Aksaray, Trabzon ve Kayseri Bilim Merkezi’den de izlenebilecek.

13 FARKLI DENEY YAPACAK

Türkiye'nin İnsanlı İlk Uzay Misyonu kapsamında Alper Gezeravcı, fırlatmanın ardından Uluslararası Uzay İstasyonu’nda 14 gün kalacak, 13 farklı bilimsel deneye imza atacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, biyoloji, tıp, malzeme bilimi ve genetik gibi alanlarda gerçekleşecek deneylerden birinin Muş Bilim ve Sanat Merkezindeki öğrenciler tarafından hazırlandığını duyurmuştu.

ISS'TE TÜRK KAHVESİ KEYFİ NASIL OLUR?

Peki Alper Gezeravcı, ISS'e yapacağı yolculukta yanında neler götürecek? Gezeravcı`nın bavulunda başta yeğeni olmak üzere, aile bireylerinin fotoğraflarını Yörük kültürüne ait bazı objeler ve Cumhurbaşkanı Erdoğan`ın kendisine verdiği Türk bayrağı olacak. Ancak Gazeravcı verdiği bir röportajda ISS'teki ekip arkadaşları bazı sürprizlerinin olacağını ve hediyeler vereceğini söylemişti.

Gezeravcı'nın bu açıklamasından sonra sosyal medya kullanıcıları, belirtilen eşyaların dışında kültürümüzü simgeleyen; Türk lokumu, baklava, çiğ köfte, Türk kahvesi gibi ekip arkadaşlarına ikram edebileceği yiyeceklerden de götürebileceğine dair eğlenceli tahminlerde bulundu.

10 SORUDA TÜRKİYE'NİN UZAY YOLCULUĞU

Türkiye'de gözler Milli Uzay Programı'nın ilk ayağı "ilk insanlı uzay misyonu" kapsamında Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderilecek ilk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın yolculuğuna çevrildi.

İLK TÜRK ASTRONOT NASIL SEÇİLDİ?

Mayıs 2022`de "Türk Uzay Yolcusu ve Bilim Misyonu" görevi için 2 Türk vatandaşının seçileceği bildirildi ve Türk astronot başvurusu hakkındaki bilgiler Türkiye Uzay Ajansının (TUA) internet sitesinde yayımlandı. Türk astronot seçimleri için 36 bin aday başvuru yaptı. Adaylar arasından 30`u Ankara`ya çağrıldı. Adayların seçilmesinde mühendislik, fizik, tıp ve astronomi alanlarında gösterdikleri faaliyetlerin yanı sıra yaptıkları sporlar da belirleyici oldu. Gerekli şartları sağlayan adaylar Ankara`da tıbbi ve psikolojik testlerden geçirildi.

SEÇİLEN ASTRONOTLAR NE ZAMAN İLAN EDİLDİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Havalimanı`nda geçen yılın nisan ayı sonunda başlayan dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST`te yaptığı konuşmada (29 Nisan 2023) Alper Gezeravcı`nın asil, Tuva Cihangir Atasever`in yedek uzay yolcuları olarak belirlendiğini duyurdu.

ASTRONOTLAR NEREDE EĞİTİM ALDI?

Türkiye`nin insanlı ilk uzay görevini gerçekleştirecek "uzay yolcusu"nun eğitim ve uçuş hizmeti için ABD`deki Axiom Space ile işbirliğine gidildi. Astronotların eğitim süreci ABD`nin Teksas eyaletinin Houston kentinde yürütüldü.

UZAYDA NE GÖREVLER YAPACAK?

Gezeravcı, 14 gün boyunca Uluslararası Uzay İstasyonu`nda çeşitli bilim misyonlarını gerçekleştirmek üzere uzaya gönderiliyor. Üniversite ve araştırma kurumlarınca bu misyon için hazırlanan deneyler, çıkılan çağrı neticesinde TUA ve TÜBİTAK Uzay uzmanlarından oluşan bir komisyonca değerlendirildi. Aralarında kanserden bağışıklık hücrelerine, alglerden propolise kadar literatüre katkı sağlayacak çalışmaların bulunduğu 13 deney uzayda gerçekleştirilecek.

YOLCULUK NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Türkiye saatiyle 17 Ocak`ı 18 Ocak`a bağlayan gece 01.11`de Alper Gezeravcı, ilk insanlı uzay misyonu için yola çıkmış olacak. Mürettebatı taşıyacak aracın 1,5 gün sürecek yolculuk sonunda, 19 Ocak saat 13.15`te Uluslararası Uzay İstasyonu`na kenetlenmesi bekleniyor.

FIRLATMA İŞLEMİ NEREDEN YAPILACAK?

SpaceX Falcon 9 roketi, Ax-3 mürettebatını SpaceX Dragon uzay aracıyla NASA`nın Florida`daki Kennedy Uzay Merkezi`ndeki Fırlatma Kompleksi 39A`dan ISS`ye fırlatılacak. Florida eyaletinin doğusunda ve batısında tespit edilmiş farklı iniş noktaları ise dönüşte hava ve deniz yüzeyinin şartlarının uygunluğuna göre tercih edilecek.

EKİPTE KİMLER OLACAK?

Axiom Space`in ISS`ye göndereceği "Ax-3" görevi için 4 kişilik mürettebat arasında Gezeravcı`nın yanı sıra ABD ve İspanya`yı temsilen misyon lideri Michael Lopez-Alegria, İtalyan Hava Kuvvetlerinden Pilot Walter Villadei ve Avrupa Uzay Ajansı adına katılan İsveçli Marcus Wandt bulunuyor.

GEZERAVCI YANINDA NELER GÖTÜRECEK?

Ax-3 uzay görevine gidecek uzay yolcuları beraberlerinde kişisel ve ülkelerini simgeleyen bazı objeler de götürecekler. Gezeravcı`nın bavulunda başta yeğeni olmak üzere, aile bireylerinin fotoğrafları, Yörük kültürüne ait bazı objeler, Cumhurbaşkanı Erdoğan`ın kendilerine verdiği Türk bayrağı olacak.

YEMEK İHTİYAÇLARI NASIL KARŞILANACAK?

Nisan 2023`te astronotların beğendikleri yemek grupları tespit edildi. İlk numunelerin testleri NASA bünyesindeki laboratuvarlarda gerçekleştirildi. ISS`de yenilecek yemekler astronotlardan çok önce kargo olarak oraya ulaştırıldı. ISS`ye ulaşmak için kullanılacak "Crew Dragon" kapsülünün içinde yolculuk için yemek olacak.

KAÇ UÇUŞ YAPILACAK?

Misyonda 2 insanlı uçuş gerçekleştirilecek. İlki Gezeravcı`nın ISS`ye yapacağı, ikincisi ise Atasever`in yılın ilk yarısında gerçekleştirmesi beklenen yörünge altı uçuşu olacak.

ALPER GEZERAVCI KİMDİR?

Gezeravcı, 2 Aralık 1979 tarihinde Mersin'de dünyaya geldi. Hava Harp Okulu'ndan elektronik mühendisi olarak mezun olan Alper Gezeravcı, daha sonrasında ABD Hava Kuvvetleri Teknoloji Enstitüsü'nde harekat araştırması bölümünde yüksek lisans yaptı. F-16 pilotu olan Alper Gezeravcı, 21 yıl boyunca Hava Kuvvetleri'nde önemli görevlere ve başarılara imza attı.