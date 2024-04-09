İnsan beyninden 2000 kat daha hızlı! Yeni süper bilgisayar tanıtıldı

09 Nisan 2024 11:27 - Güncelleme : 09 Nisan 2024 11:27

Sürekli gelişen teknolojiye rağmen insan beyninin işlem gücünde üstün olduğu biliniyor. Bu biyolojik harika, saniyede 100 milyarın üzerinde işlem hızıyla farklı bir şekilde çalışıyor. Bu boşluğu kapatmak için araştırmacılar beynin yapısından ilham alarak nöromorfik hesaplamayı keşfetti.

Avustralya'nın Uluslararası Nöromorfik Sistemler Merkezi'nin öncülüğünü yaptığı bir süper bilgisayar olan Deep South, Nisan 2024'te piyasaya sürülmeye hazırlanıyor. Cihaz saniyede 228 trilyon işlem hızıyla insan beynini 2.000 kattan fazla aşan bir işlem hızına sahip.

TÜM İNSAN VÜCUDUNU SİMÜLE EDEBİLİR

Ayrıntılar az olsa da uzmanlar Deep South'un sadece beyni değil tüm insan vücudunu simüle ettiğini öne sürüyor. Geleneksel elektroniklerden farklı olarak, veri depolamayı ve çalışmayı birleştirerek beynin verimliliğini yansıtmaya çalışıyor.

Gerçek sürpriz Deep South'un beklenmedik faydalarında yatıyor. Daha akıllı bilgisayarlar oluşturmak için beyni incelemek, insan beyninin daha derinlemesine anlaşılmasına yol açtı. Araştırmacılar artık beyin hastalıklarını analiz edebiliyor ve beynin ilaçlara ve yaşlanmaya nasıl tepki verdiğini gözlemleyebiliyor.

Deep South, beyni bir bilgisayar gibi incelememize, nörolojik sorunların temel nedenini belirlemek için sinir hücreleri arasındaki iletişimi analiz etmemize olanak tanıyor. Hatta bir süper bilgisayar modelinin görevleri nasıl dağıttığını gözlemleyerek öğrenme sürecini görselleştirebiliyor.

Beynin tüm sırlarının kilidini açmak zor gibi görünse de Deep South'un potansiyeli inkar edilemez. Başarısı, bir zamanlar tedavisi mümkün olmayan hastalıkların üstesinden gelmenin kapılarını açacak dijital bir beynin önünü açabileceğine inanılıyor.