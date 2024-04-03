İnsan beyninin en net görüntüsü çekildi! 'Nefes kesici detaylar görüyoruz'

03 Nisan 2024 10:50 - Güncelleme : 03 Nisan 2024 10:51

Fransa'da dünyanın en güçlü manyetik rezonans görüntüleme (MRI) cihazıyla elde edilen, insan beyninin en net görüntüsü kamuoyuyla paylaşıldı.

Fransa Atom Enerjisi ve Alternatif Enerjiler Kurumu (CEA), 20 yılı aşkın araştırma ve geliştirme çalışmalarının bir meyvesi olduğunu belirttiği "Iseult" adlı MRI cihazının, 11,7 Tesla manyetik gücünde çalışabildiği ve bunun da bir dünya rekoru olduğu bilgisi paylaşıldı.

"NEFES KESİCİ DETAYLAR GÖRÜYORUZ"

CEA Atom Enerjisi Komisyonu Araştırma Direktörü Nicolas Boulant, Iseult cihazı ile kaydedilen görüntülerin geleneksel MRI cihazlarıyla kaydedilenlere kıyasla çok daha net olduğunu işaret ederek, "Bu, bulanık bir fotoğraftan net bir görüntüye geçmeye benziyor." dedi.

Görüntülerde, "daha düşük bir manyetik alan gücüyle ulaşılamayacak anatomik detaylar hakkında bilgi sağlayan nefes kesici detaylar" olduğunu kaydeden Boulant şöyle konuştu:

"Bu performansı üç Tesla manyetik gücüne (klinik ortamda) eşitleyebiliriz, ancak bu durumda birkaç saat boyunca veri toplamak gerekli olacaktır. Bu da klinikte insanların uzanıp hareket etmemelerinin istendiği durumlarda bu yaklaşımı uyumsuz hale getiriyor."

BALKABAKLARIYLA TEST ETTİLER

Yerel basında çıkan habere göre, araştırmacılar ilk olarak cihazı içine balkabakları yerleştirerek test ettiler. Yirmiye yakın gönüllünün katılımıyla son aylarda testleri insan beyni üzerinde gerçekleştirebildiler.

Iseult cihazı sayesinde Parkinson ve Alzheimer gibi nörodejeneratif hastalıklara ilişkin bulgulara ulaşmanın kolaylaşacağına inanılıyor. Araştırmacılar, bir süre daha sağlıklı hastalarla gözlemlerine devam edecekler.