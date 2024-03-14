İnsanların Mars'a inişi için NASA'dan yeni adım

14 Mart 2024 10:22 - Güncelleme : 14 Mart 2024 10:22

ABD Uzay Ajansı (NASA), insanların Mars'a güvenli bir şekilde inmesini sağlamak için yeni bir strateji geliştiriyor. Son teknoloji süper bilgisayarlar ve ileri simülasyon teknikleri kullanılarak yapılan çalışmalar, Mars'a inişlerde paraşütlerin yerine retro roketlerin kullanılmasının potansiyelini ortaya koyuyor.

Gelecekte Mars'a gönderilecek mürettebatlı uzay araçlarının inişleri, uzay ajansları için zorlu bir görev olacak. Mars'ın ince atmosferi, Dünya'nın atmosferine kıyasla çok daha ince olduğundan, yalnızca geleneksel paraşütlerin etkisiz kalacağı düşünülüyor.

Bu nedenle, NASA'nın güvenli bir iniş sağlamak için retro roketler ve paraşütlerin kombinasyonundan oluşan bir sistemi değerlendirdiği biliniyor.

NASA, SÜPER BİLGİSAYARDA MARS'A İNİŞİ SİMÜLE ETTİ

2019 yılında NASA, Enerji Bakanlığı'nın Oak Ridge Liderlik Bilgi İşlem Tesisi'ndeki (OLCF) süper bilgisayarlarda FUN3D yazılımını kullanmaya başlamıştı.

Uzay ajansı, insan ölçeğindeki bir Mars iniş aracının çok sayıda hesaplamalı akışkanlar dinamiği (CFD) simülasyonunu gerçekleştirdi. Sonuçların insanların Kızıl Gezegen'e güvenli bir şekilde inmesine yönelik bir yeni bir adım olduğuna inanılıyor.

Bir sonraki aşamada NASA'nın uzay aracındaki insanlarla bunu nasıl yapacağını bulması gerekiyor. Fakat sorun şu ki, Dünya'da benzer testler yapamıyorlar ve Mars'a çok sayıda test uzay aracı göndermenin aşırı derecede pahalı olacağı belirtiliyor.

"SÜPER HESAPLAMALAR ÇOK KRİTİKTİR"

NASA'nın Langley Araştırma Merkezi'nde çalışan kıdemli araştırmacı Eric Nielsen, bir basın açıklamasında "Doğası gereği, bunun için doğrulama verisine sahip değiliz." dedi ve sözlerine şöyle devam etti:

"Rüzgar tüneli veya balistik menzil gibi yer tesislerinde değerli ancak sınırlı testler yapabiliriz. Ancak bu tür yaklaşımlar Mars'ta karşılaşılacak fiziği tam olarak yakalayamaz. Gerçek Mars ortamında uçuş testi yapamayız, oraya vardığımızda ya hep ya hiç olur. Süper hesaplamanın bu kadar kritik olmasının nedeni budur."

OLCF ekibi simülasyonlarında paraşüt kullanmayacak bir uzay aracıyla deneyler gerçekleştirdi. Bunun yerine, aracın ısı kalkanına yerleştirilmiş güçlü geri itişli roketler kullanılacak.

"DAHA ÖNCE HİÇ UÇURMAMIŞTIK"

Nielsen, "Daha önce hiç böyle bir şey uçurmamıştık. Başlangıçtan itibaren temel soru şuydu: 'Bu aracı güvenli bir şekilde kontrol edebilecek miyiz?'" diye konuştu.

Bugüne kadar Mars'a inen gezici iniş araçlarının ağırlığı yaklaşık 1 tondu. Karşılaştırıldığında, kargo ve yaşam destek sistemlerine sahip mürettebatlı bir uzay aracının ağırlığı 20 ila 50 ton arasında olabilir. Aynı zamanda kabaca iki katlı bir evin büyüklüğünde.

Astronotlar Dünya'ya yeniden giriş için paraşüt kullanırken, Mars'ın atmosferi Dünya'nınkinden yaklaşık 100 kat daha az yoğun. Bu durum, paraşütün büyük mürettebatlı bir uzay aracı için etkisiz olacağı anlamına geliyor.

NASA ekip üyesi ve CFD uzmanı Gabriel Nastac, "Geleneksel bir araçla çok temiz ve öngörülebilir bir ortamda uçuyoruz." dedi ve şöyle ekledi: "Yüksek enerjili roket egzozundan oluşan son derece dinamik bir ortamda seyahat edeceğimiz bu konseptle bunların hepsi boşa çıkıyor."