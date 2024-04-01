Instagram "challenges" özelliği Nisan 2024'de yayınlanacak

01 Nisan 2024 23:10 - Güncelleme : 01 Nisan 2024 23:13

Instagram, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve etkileşimi artırmak amacıyla yeni bir özellik olan "challenges" yani "meydan okumalar"ı tanıtıyor. Bu özellik sayesinde, kanal sahipleri üyeler için fotoğraf yarışmaları düzenleyebilecek ve katılımcılara ödüller verebilecekler. Ayrıca, bu özellikle kullanıcılar arasında etkileşimi artırmak ve yeni içerik oluşturmak da amaçlanıyor. Detaylar haberimizde!

INSTAGRAM KANAL SAHİPLERİNİN YENİ İMKANLARI

Instagram'ın "challenges" özelliği, kanal sahiplerine yeni olanaklar sunuyor: kanal sahipleri, takipçileri için fotoğraf yarışmaları düzenleyebilecek ve kazananlara ödüller verebilecek. Meydan okumalar, hikayelerde, mesajlarda veya diğer uygulamalarda da paylaşılabilir.

KULLANICILARIN YENİ DENEYİMLERİ

Instagram kullanıcıları da "challenges" özelliği ile yeni deneyimler yaşayacaklar: Takipçiler, kendi çektikleri fotoğraflarla yarışmalara katılabilecekler. Yarışmalara katılarak etkileşimi artırma ve içerik üretme şansı elde edecekler.



