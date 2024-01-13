Instagram kurucularının büyük umutla açtığı uygulama kapanıyor! Son tarih verildi

13 Ocak 2024 09:26 - Güncelleme : 13 Ocak 2024 09:27

Twitter ve Instagram uygulamalarına rakip pek çok uygulama gördük. Ancak bu sosyal medya uygulamalarından bağımsız olarak eski Instagram kurucuları heyecan verici bir haber uygulamasıyla karşımıza çıkmıştı.

Artifact olarak adlandırılan ve pek çok ülkede kullanıma açılan haber uygulaması için beklentiler yerini bulmadı. Platformun geliştirici ve kurucuları Artifact haber uygulamasının kapatılacağını duyurdu.

ARTİFACT UYGULAMASI KAPATILIYOR

The Verge tarafından aktarılan habere göre Instagram kurucu ortaklarından Kevin Systrom ve Mike Krieger, henüz lansmanını bir yıl önce yaptığı Artifact için kapatma kararı aldı.

Bu uygulama yapay zeka odaklı haberlerle okura hizmet ederken, ne yazık ki istenilen kullanıcı sayısını yakalayamadı.

Konuya ilişkin şirketin CEO'su Systrom, paylaştığı bir blog yazısında "Çekirdek bir kullanıcı grubunun sevdiği bir şey inşa ettik, ancak pazar fırsatının bu şekilde sürekli yatırımı garanti edecek kadar büyük olmadığı sonucuna vardık" dedi.

Kapanma kararı verilen uygulama için şu anda yeni yorum yapılamazken, gönderileri paylaşmak da mümkün değil. Kurucular tarafından yapılan açıklamaya göre Artifact, Şubat ayı sonuna kadar haber okunmasına izin verecek ve daha sonra tamamen kapatılacak.

Derleme: Okan Güleş- tgrthaber.com.tr