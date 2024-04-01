Instagram önbellek temizleme yöntemi iOS Android 2024

01 Nisan 2024 23:02 - Güncelleme : 01 Nisan 2024 23:06

Instagram kullanıcıları, uygulama üzerinde dolaşırken zaman zaman performans sorunlarıyla karşılaşabilirler. Bu sorunların önemli bir kısmı, cihazlardaki önbellek verilerinden kaynaklanabilir. İşte iOS ve Android cihazlarda Instagram önbellek temizleme yöntemleri...

ANDROID CİHAZLAR İÇİN INSTAGRAM ÖNBELLEK TEMİZLEME

Instagram uygulamasının Android cihazlarda önbelleğini temizlemek için adım adım birkaç işlem yapmak yeterlidir:

Uygulama içerisinde ayarlara giderek:

Depolama ve Önbellek seçeneğine gidin, önbelleği temizle butonuna dokunun.

İşlem tamamlandığında Instagram önbelleği temizlenmiş olacaktır.

iOS CİHAZLAR İÇİN INSTAGRAM ÖNBELLEK TEMİZLEME

iOS cihazlarda Instagram önbelleğini temizlemek biraz farklıdır çünkü doğrudan bir seçenek bulunmamaktadır. Bu yüzden uygulamayı tamamen silip tekrar yüklemek sorunun en iyi çözümüdür. Hesabınıza giriş yapın ve gerekli izinleri verin, tüm önbellek temiz bir halde uygulama sıfırdan kurulmuş olacaktır.