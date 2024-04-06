Instagram, YouTube'u geride bıraktı

06 Nisan 2024 12:10 - Güncelleme : 06 Nisan 2024 12:10

ABD'nin düzenleyici kurumu Federal Ticaret Komisyonu (FTC), sosyal medya devi Meta'ya pazardaki konumunu kötüye kullanıp kullanmadığını araştırmak üzere bir antitröst davası açmıştı.

Kendisini aklamak için mahkemede FTC'nin iddialarına belgelerle cevap vermeyi tercih eden Meta, farkında olmadan önemli sayılacak bir gerçeği de ortaya çıkardı. Instagram'ın reklam gelirleri açısından popüler video paylaşım platformu YouTube'u geride bıraktığı iddia ediliyor.

INSTAGRAM, 2021'DE 32 MİLYAR DOLARI AŞTI

Belgelere göre 2021 yılında Instagram'ın reklam geliri 32,4 milyar dolar olarak ölçüldü. Aynı dönemde YouTube'un ise 28,8 milyar kazandığı belirtildi.

Daha önceki yıllara baktığımızda, 2020 ve 2019'de Instagram 22 ve 17,9 milyar dolar reklam geliri elde ederken YouTube ise sırasıyla 19,7 ve 15,1 milyar dolar kazandığı ortaya çıktı. Sonuçlarda Instagram, YouTube'a açık ara fark attığı net bir şekilde gözüküyor.

Bloomberg'e göre rakamlar, Meta'nın Instagram'dan gelen gelir payının 2020'deki yüzde 26'dan 2022'nin ilk altı ayında neredeyse yüzde 30'a çıktığını gösteriyor.

YOUTUBE İÇERİK ÜRETİCİLERE DAHA FAZLA VERİYOR

Business Insider daha önce Google'ın video birimi karşısında sahip olduğu liderliğe dikkat çekmiş ve YouTube'un kazandığı her reklam dolarının yüzde 55'ini video yükleyen içerik sahiplerine verdiğini, Instagram'ın ise elinin daha dar olduğunu belirtmişti.

Instagram'ın YouTube'u geçmesinde, içerik üreticilerine yapılan ödemelerdeki dağılımın etkisi olduğu değerlendiriliyor.