Instagram'da hikaye atarken iki kere düşünün: Yeni güncelleme sunuldu

11 Nisan 2024 12:12 - Güncelleme : 11 Nisan 2024 12:13

Sosyal ağ Instagram, Snapchat kopyası Hikayeler özelliğine yeni bir seçenek ekliyor. Özellikle de vermek istediği mesajı anlatmakta zorlanan kişilerin hayatını kurtaracağı düşünülen yeni özellik, metinleri yapay zekaya yeniden yazdırmanıza olanak tanıyacak.

Bu sayede, örneğin içinizden geçenleri nasıl kelimelere dökeceğinize karar veremediyseniz sadece birkaç kelimesini siz yazıp ardından yapay zeka tarafından yeniden oluşturarak daha etkileyici metinlere ulaşma imkanı yakalamış olacaksınız.

Tabii özelliğin kullanım amacını sadece bununla sınırlamamak gerekiyor. Örneğin içinizden geçenleri uzun uzun yazmakla uğraşmak istemiyorsanız ya da o kadar geniş bir vaktiniz yoksa, yine 'Rewrite this' (Bunu yeniden yaz) butonuna tıklayarak yapay zekadan yardım alabileceksiniz.

Sosyal medya uzmanı Alessandro Paluzzi tarafından "tersine mühendislik" yöntemiyle ortaya çıkarılan yeni Instagram özelliğinin henüz geliştirme aşamasında olduğu ifade edildi. Önümüzdeki günlerde beta test sürecine başlanması ardından da genel kullanıma sunulması bekleniyor.

INSTAGRAM 'REWRITE THIS' BUTONU NASIL KULLANILACAK?

Paluzzi tarafından paylaşılan ekran görüntüsüne göre, 'Rewrite this' butonu Instagram'daki hikaye kısmında bulunacak. Siz bir hikaye paylaşırken ekrana birkaç cümle yazdığınızda otomatik olarak belirecek bu butona bastığınızda yapay zeka söz konusu metni yeniden ele alacak.

Bununla birlikte yeni özellikle ilgili bilinmeyen birkaç detay da var. Örneğin hangi dilleri destekleyeceği ve hangi ülkelerde kullanıma açılacağı henüz belirsiz. Öte yandan özelliğin resmi ağızdan doğrulanmadığını da belirtmekte fayda var. Meta veya Instagram'dan resmi bir açıklama gelmedi.