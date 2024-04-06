Instagram'daki en büyük sorunlardan biri çözülüyor... Meta yeni güncellemeyi duyurdu

06 Nisan 2024 14:47 - Güncelleme : 06 Nisan 2024 14:49

Facebook ve Instagram'ın sahibi Meta, yapay zeka teknolojileri tarafından oluşturulan içerikleri mayıs ayından itibaren etiketlemeye başlayacağını açıkladı.

İçerik politikasından sorumlu başkan yardımcısı Monika Bickert bir blog yazısında, mayıs ayında Facebook ve Instagram'da yayınlanan yapay zeka tarafından oluşturulan videolara, görsellere ve seslere "Yapay Zeka ile Üretildi" etiketlerini koymaya başlayacağını bildirdi.

Bickert, Meta'nın içeriğin yapay zeka veya diğer araçlar kullanılarak oluşturulmuş olup olmadığına bakılmaksızın, "önemli bir konuda halkı yanıltma konusunda özellikle yüksek risk taşıyan" dijital olarak değiştirilmiş medyaya ayrı ve daha belirgin etiketler koyacağını da ekledi.

Bu karar, şirketin manipüle edilmiş içeriğe yönelik yaklaşımını, sınırlı sayıda gönderiyi kaldırmaya odaklanmaktan, içeriği güncel tutmaya ve izleyicilere içeriğin nasıl oluşturulduğuna dair bilgi sağlamaya doğru kaydıracak.

Meta daha önce, diğer şirketlerin üretken yapay zeka araçları kullanılarak oluşturulan görüntüleri, dosyalara yerleşik görünmez işaretleyiciler kullanarak tespit etmeye yönelik bir plan açıklamıştı ancak herhangi bir başlangıç tarihi vermemişti.

WHATSAPP VE QUEST'TE GEÇERLİ DEĞİL

Bir şirket sözcüsü, etiketlerin yalnızca Facebook, Instagram ve Threads'te geçerli olacağını söyledi. WhatsApp ve Quest sanal gerçeklik başlıkları da dahil olmak üzere Meta'nın diğer hizmetleri farklı kurallar kapsamında olacak.

Değişiklikler, teknoloji araştırmacılarının üretken yapay zeka teknolojileri tarafından etkilenebileceği konusunda uyardığı kasım ayındaki ABD başkanlık seçimlerinden aylar önce geldi.

MEVCUT POLİTİKASI YETERSİZ KABUL EDİLİYORDU

Şubat ayında Meta'nın denetim kurulu, Joe Biden'ın geçen yıl Facebook'ta yayınlanan ve gerçek görüntüleri yanlış bir şekilde ABD başkanının uygunsuz davrandığını öne sürecek şekilde değiştiren bir videoyu inceledikten sonra şirketin "manipüle edilmiş medya" içeriklerine ilişkin mevcut kurallarını "tutarsız" olarak nitelendirmişti.

Meta'nın mevcut "manipüle edilmiş medya" politikası, videoların yalnızca yapay zeka tarafından üretilmiş olması veya insanların aslında hiç söylemedikleri kelimeleri söylüyormuş gibi görünmesi durumunda yanıltıcı şekilde değiştirilmesini yasakladığından, görüntülerin yayında kalmasına izin verilmişti.

Meta'nın bu kararıyla beraber sosyal medya kullanıcılarının en büyük sorunlarından biri olan ve kandırılmalarına da yol açan sahte görüntülerin önüne geçilmesi amaçlanıyor.