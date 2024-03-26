Instagram'dan 'siyasi içerik' kararı: Sistemi kısıtladı

26 Mart 2024 09:53 - Güncelleme : 26 Mart 2024 09:56

Meta'nın yöneticileri bir süredir uygulamalarında siyasetle ilgili gönderileri öne çıkarmak istemediklerini söylüyordu. Artık Instagram ve Threads'e "siyasi içerik" önerilerini sınırlayan bir devre dışı bırakma ayarı eklendi.

Bunu Instagram'daki "İçerik tercihleri" hesap ayarlarınızda bulabilirsiniz. Bu bölümde bulunan "Takip etmediğiniz kişilerin siyasi içeriğini sınırlayın" özelliği varsayılan olarak açık ve ayrıca uygulama hesap sistemini Instagram ile paylaştığından bu ayar Threads için de geçerli.

INSTAGRAM SİYASİ İÇERİKLERİ KAPATTI

Meta, bu yeni ayarın kullanıcı tercihi açısından iyi olduğunu ve kullanıcıların takip etmeyi seçtiği hesaplardaki siyasi içeriğe erişimini sınırlamadığını söylüyor.

Değişiklik ilk olarak şubat ayı başlarında duyurulsa da Meta sözcüsü Andy Stone, yaptığı açıklamada bunun geçen hafta geniş çapta yayılmaya başladığını doğruladı. Ancak şirket insanları bu ayarın varsayılan olarak açık olduğu konusunda uyaran herhangi bir uygulama içi bildirim göndermedi.

Instagram Başkanı Adam Mosseri geçen sene siyasi haberlerin önemli olduğunu ve aksini ima etmek istemediğini ancak platform açısından bakıldığında, bunların sağlayabileceği herhangi bir artan katılım veya gelirin, onlarla birlikte gelen incelemeye, olumsuzluğa veya dürüstlük risklerine değmeyeceğine inandığını söylemişti.

GOOGLE GEMİNİ SİYASET KONUŞMUYOR

Meta'ya ek olarak Google'dan da siyasi içeriklerle ilgili bir hamle geldi. Şirket, yapay zeka sohbet botu Gemini'nin siyasi sorulara cevap verme özelliğini geçtiğimiz günlerde kapattığını duyurdu. Artık basit bir "Türkiye'nin cumhurbaşkanı kimdir?" sorusuna bile cevap vermiyor.