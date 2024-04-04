Instagram'ın kurucuları havlu attı! Hüsranla sonuçlanan yeni uygulama satıldı

04 Nisan 2024 11:12 - Güncelleme : 04 Nisan 2024 11:13

Yahoo, Instagram'ın kurucu ortaklarının haber toplama ve öneri uygulaması Artifact'i satın aldı. Uygulama artık bağımsız bir hizmet olarak çalışmayacak. Yahoo, Artifact'in yapay zeka destekli kişiselleştirme teknolojisini ve diğer özelliklerini önümüzdeki aylarda Yahoo News dahil olmak üzere ürünlere katacak.

Geçen hafta sonuçlanan anlaşmanın şartları açıklanmadı. Artifact kurucuları ve aynı zamanda Instagram'ı da hayata geçiren isimler olan Kevin Systrom ve Mike Krieger, geçiş sırasında Yahoo'ya danışmanlık yapacak.

ARTİFACT KAPATILDI

Artifact CEO'su Systrom bir basın açıklamasında "Yapay zeka, kullanıcılara önem verdikleri harika içerikleri keşfetme konusunda daha iyi bir deneyim sunmamıza olanak sağladı. Yahoo bu fırsatın farkında ve biz de Yahoo News aracılığıyla neler oluşturduğumuzu canlı olarak görmekten daha heyecanlı olamazdık." dedi.

Artifact geçen yılın Ocak ayında piyasaya çıktı ve kullanıcıların büyük ölçüde okumak istediği hikayeleri gün yüzüne çıkaran sağlam keşif sistemi sunuyordu. Uygulama, kişiselleştirilmiş haber akışını zaman içinde geliştirmeyi amaçlıyordu. Haber özetleri gibi yapay zeka destekli diğer özellikleri de dahil ederek bu konuda etkili bir iş çıkardı.

Ancak uygulama Instagram kadar başarılı olamadı. Arkasındaki ekip profiller, yorum oylama vb. gibi sosyal özellikler eklese de Artifact yeterince büyük bir kitleye ulaşamadı. Systrom ve Krieger, ocak ayında Artifact'i kapatmayı planladıklarını açıklamışlardı.

Yahoo, on yıldan uzun bir süre önce haberleri özetlemek için yapay zekayı kullanan başka bir uygulama olan Summly'yi de satın aldı. Benzer şekilde uygulamayı kapattı ve Summly'nin arkasındaki teknolojiyi diğer ürünlere kattı.