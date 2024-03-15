Instagram'ın yeni özellikleri sızdırıldı: Artık 'zamanda yolculuk' yapılabilecek

15 Mart 2024 09:59 - Güncelleme : 15 Mart 2024 09:59

Sosyal medya devi Meta, çatısı altında bulundurduğu Instagram'a sıra dışı bir özellik ekliyor. Artık, nasıl ki ileri bir tarihe gönderi planlamak mümkünse, benzer şekilde geçmişteki bir zamanda da paylaşım yapılabilecek.

"Post to the past" (Geçmişte paylaş) olarak isimlendirilen ve henüz test aşamasında olup kullanıcılara açılmayan bu özellik, ilk olarak sosyal medya uzmanı Alessandro Paluzzi tarafından ortaya çıkarıldı.

Paluzzi, Instagram başta olmak üzere sosyal medya platformlarına eklenecek yeni özellikleri önceden sızdırmasıyla biliniyor. Örneğin geçmişte Instagram'ın kullanıcılara gönderilerindeki beğenilerini kapatabileceği ve takip edilen kişileri gizleyebileceği bir özellik sunacağını da ortaya çıkarmıştı.

'GERİYE DÖNÜK PAYLAŞIM' NE İŞE YARAYACAK?

Özelliğin Instagram'ın gönderi paylaşma bölümünde yer aldığı ekran görüntüsünü X hesabı üzerinden paylaşan Paluzzi'ye göre kullanıcılar, örneğin bir fotoğrafı bir yıl önceki bir günde paylaşmış gibi gösterebilecekler.

Instagram neden böyle bir özellik getirme ihtiyacı hissetti ve kimin işine yarayacak bilmiyoruz. Ancak kötüye kullanıma açık olduğu düşünülüyor. Sırf insanları yanıltmak için, normalde yapmadığı bir paylaşımı sanki gerçekten yapmış gibi gösteren insanlar olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Instagram, geçmişte paylaş özelliğini henüz test aşamasında tutuyor. Bu sebeple bütün kullanıcıların erişimine açık değil. Bununla birlikte test sürecinin ne zaman biteceği ve kullanıma sunulacağı tarih gibi bilgiler ise gizemini koruyor.

REELS'LARA YENİ BİR SOLUK GETİRECEK ÖZELLİK: SPİN

Geçmişte paylaş özelliğinin yanı sıra Instagram, kullanıcıların diğer kişilerin paylaştığı Reels videolarındaki metinleri veya sesleri değiştirip bunları kendi istedikleri şekilde paylaşmalarını sağlayacak "Spin" özelliğini de test ediyor.

'SHOT' VE YENİ KAMERA ARACI DA YOLDA

Bütün bunlara ek olarak, hikaye paylaşırken 'Shot' isimli yeni bir format ile birlikte 'Pop-mode' isimli bir kamera aracı da masada duruyor. Henüz tam olarak ne işe yaradığı bilinmeyen bu özelliklerin, eğlenceyi öne çıkarmak amaçlı olduğu tahmin ediliyor.