iOS 17.4 güncellemesi büyük bir sorunu beraberinde getirdi

19 Mart 2024 10:42 - Güncelleme : 19 Mart 2024 10:43

Teknoloji devi Apple yakın zamanda Dijital Pazarlar Yasası (DMA) kapsamında Avrupa için büyük değişiklikler getiren iOS 17.4 güncellemesini piyasaya sürmüştü.

Bu güncelleme yeni özelliklerin yanı sıra, kullanıcıların önceki sürümde karşılaşmış olabileceği hataları ve kusurları da düzeltmeyi amaçlıyordu. Fakat bu noktaya gelinip gelinmediği şu an için şüpheli görünüyor.

İOS 17.4, OTOMATİK DÜZELTMEYİ BOZDU

Geçtiğimiz birkaç gün içinde birçok iPhone kullanıcısı, Ayarlar > Genel > Klavyeler > Otomatik Düzeltme yoluyla etkinleştirmiş olmalarına rağmen, otomatik düzeltme metinlerinin güncellemeden sonra çalışmayı bıraktığından şikayet etti.

Svetapple.sk sitesi tarafından paylaşılan haberde, sorunun çoğunlukla iPhone XS, iPhone 11 ve iPhone 12 gibi eski modellerde yaşandığı belirtildi. Ancak hatanın neden oluştuğu, yalnızca eski modellerde mi karşılaşıldığı yoksa bu durumda tesadüf mü olduğununun henüz bilinmediği de ifade edildi.

İOS 17.4.1 İLE ÇÖZÜLEBİLİR

Haberde, sorunu yaşayan kullanıcıların akıllı telefonlarını yeniden başlatmalarına rağmen sorunun çözülmediği bilgisine de yer verildi.

Yani siz de bu sorunu yaşıyorsanız ve iPhone'unuzu yeniden başlatmak işe yaramadıysa, bu noktada önerebileceğimiz tek şey beklemek. Apple, önümüzdeki hafta tüm kullanıcıların kullanımına sunulacak iOS 17.4.1 yama güncellemesini test ediyor. Otomatik düzeltme sorununun da bu sürümle çözülmesi bekleniyor.