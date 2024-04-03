iOS 17.5 beta 1 yayınlandı: iPhone'a ne yenilikler geldi?

03 Nisan 2024 09:08 - Güncelleme : 03 Nisan 2024 09:08

Apple, iOS işletim sisteminde hiçbir beta sürümü yayınlamadan geçirdiği bir aylık sürenin ardından iOS 17.5 sürümünü yazılım geliştiricileri için kullanıma açıldı.

Geçtiğimiz günlerde yeni iPhone güncellemesinin test edilmeye başlandığı ve Apple'ın hazırlıkları tamamladıktan sonra bu hafta beta sürecini başlatacağı öne sürülmüştü. Nitekim bu doğru da çıktı: iOS 17.5 beta 1 sürümü yayınlandı. Peki yazılımla gelen yenilikler neler?

'WEBDEN UYGULAMA' DÖNEMİ

Avrupa Birliği'nde (AB) iOS 17.5, uygulamaların doğrudan geliştiricinin web sitesinden yüklenmesine yönelik destek sağlar. Apple, geliştiricilerin iOS uygulamalarını doğrudan web sitelerinden dağıtmalarına olanak tanıyan bu özelliği geçen ay duyurmuştu.

Bu özelliği kullanmak için geliştiricilerin yeni App Store iş şartlarını kabul etmeleri gerekecek; bu da, son 12 ay içinde bir milyonu aşan her ilk yıllık kurulum için 0,50 Euro tutarında Temel Teknoloji Ücreti ödeyecekleri anlamına geliyor.

iOS 17.5 beta 1, temelini atsa da şu anda uygulamalarını yeni Web Dağıtımı özelliği aracılığıyla sunan hiçbir geliştirici bulunmuyor.

KÜÇÜK TASARIM DEĞİŞİKLİKLERİ YAPILDI

iOS 17.5 beta 1 işletim sistemi genelinde birkaç küçük tasarım değişikliği de içeriyor. Podcast'ler widget'ı, yürütmekte olduğunuz podcast'in resmine göre değişen yeni bir dinamik renge sahip olacak şekilde güncellendi.

İOS 17.5 İLE GELEN DİĞER YENİLİKLER

9to5Mac tarafından bulunan koda göre iOS 17.5, AirTags gibi aksesuarlar için takip önleme özelliklerine dayalı yeni bir sistem içeriyor gibi görünüyor. Bul uygulamasına eklenen dizeler, iOS'un, Apple veya Find My sertifikalı olmasalar bile izleme aksesuarlarını tanımlayacağını ve kullanıcıların bunları devre dışı bırakmasına yardımcı olacağını ortaya koyuyor.

Öte yandan Apple, haziran ayında düzenleyeceği Dünya Çapında Geliştiriciler Konferansı (WWDC) etkinliğinde iOS 18 güncellemesini tanıtacak. Etkinliğin ardından yeni sürümün beta sürecine başlaması, eylül ayında da genel kullanıma açılması bekleniyor.