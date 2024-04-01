iOS 17.5 ne zaman çıkacak? İlk sızıntı geldi

01 Nisan 2024 10:06 - Güncelleme : 01 Nisan 2024 10:06

iOS 17.4'ün yayınlanmasının üzerinden henüz bir ay geçti ve iPhone kullanıcıları şimdiden yeni güncellemeyi dört gözle beklemeye başladılar. Son gelen sızıntılar, "iOS 17.5 ne zaman çıkacak?" diye merak edenlerin çok fazla beklemeyeceklerine işaret ediyor.

İOS 17.5 İÇİN BETA SÜRECİ BAŞLIYOR

Teknoloji sitesi 9to5Mac'in haberine göre Apple, iOS 17.5 sürümü için beta sürecini çok yakında başlatacak. 21F5048F yapı numarasına sahip yeni iPhone güncellemesinin bu hafta içerisinde yazılım geliştiricilerinin kullanımına açılma ihtimali değerlendiriliyor.

Ocak ayında iOS 17.3 güncellemesi yayınlandıktan sonra bir hafta bile geçmeden iOS 17.4'te beta süreci başlatılmıştı. Son güncelleme, 4'üncü beta sürümünün ardından genel kullanıma açılarak destekleyen bütün iPhone modellerinin hizmetine sunulmuştu.

Apple, iOS 17.4'ü 5 Mart'ta piyasaya sürdü ve bu güncelleme, AB'deki Dijital Hizmetler Yasası (DMA) ile bağlantılı bir dizi değişikliği içeriyordu.

İOS 17.4 AB KULLANICILARINA ÖNEMLİ YENİLİKLER GETİRDİ

Artık 27 AB ülkesinde iPhone kullanıcıları, iPhone'larına WebKit tarayıcı motoru olmayan bir mobil tarayıcı yükleyebilir, üçüncü taraf uygulama mağazalarından uygulama indirebilir, üçüncü taraf ödeme platformlarını kullanarak uygulama içi satın alımlar için ödeme yapabilir ve temassız ödemelerde alternatif sağlayıcıları seçebilir.

iOS 17.4 güncellemesi aynı zamanda Çalınan Cihaz Koruması özelliğini kullananların bu özelliği her yerde açmalarına, Apple Podcasts uygulamasında transkriptleri görmelerine, yeni emojiler kullanmalarına ve daha fazlasına olanak tanıdı.

Apple, iki ciddi güvenlik açığını gidermek için 21 Mart'ta iOS 17.4.1'i kullanıma sundu. Bu sürüm şu ana kadarki en son iOS güncellemesi oldu.