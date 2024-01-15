iPhone 16 serisinin iki yeni özelliği ortaya çıktı: Apple, iPhone 15'te yapmadığını yapacak...

15 Ocak 2024 10:05 - Güncelleme : 15 Ocak 2024 10:06

iPhone serisiyle zirvedeki yerini bırakmayan Apple, pahalı fiyatlarına rağmen hala akıllı telefon pazarında en çok satan marka olarak kalmaya devam ediyor.

Son olarak geçtiğimiz yıl iPhone 15 serisi oldukça yüksek fiyatıyla satışa çıkarken, tıpkı önceki modeller gibi epey ilgi gördü ve bunu satış rakamlarına da yansıttı. iPhone 15 serisi henüz demode olmasa da Apple, iPhone 16 serisi için kolları sıvadı. Hakkında pek çok detay ortaya çıkan bu telefonların iki önemli özelliği daha sızdırıldı.

TÜM İPHONE 16 SERİSİ, 8 GB RAM KAPASİTESİNE SAHİP OLACAK

Haitong International Securities analisti Jeff Pu, Apple'ın yeni nesil iPhone'larda standart olarak 8 GB RAM'a yer vereceğini duyurdu. Bunun yanında Wifi modemi için de güncelleme olacak; iPhone 16 serisinde Wi-Fi 6E kullanılacak ve bağlantı gücü artacak.

Geçen yıl piyasaya çıkan iPhone 15 serisinin standart modelleri 6 GB, Pro modelleri ise 8 GB RAM ile donatılmıştı. Ancak bu durum iPhone 16 serisinde değişecek; artık standart modeller için de RAM kapasitesi en az 8 GB olacak.

İPHONE 15 SERİSİ

-iPhone 15: 6GB

-iPhone 15 Plus: 6GB

-iPhone 15 Pro: 8GB

-iPhone 15 Pro Max: 8 GB

İPHONE 16 SERİSİ

-iPhone 16: 8 GB

-iPhone 16 Plus: 8 GB

-iPhone 16 Pro: 8 GB

iPhone 16 Pro Max: 8 GB