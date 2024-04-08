iPhone 16'nın pil kapasiteleri sızdırıldı: Plus'tan hayal kırıklığı

08 Nisan 2024 09:47 - Güncelleme : 08 Nisan 2024 09:48

Apple'ın merakla beklenen akıllı telefonu bir kez daha ertelendi

Apple'ın merakla beklenen akıllı telefonu bir kez daha ertelendi

Apple'ın önümüzdeki eylül ayında piyasaya süreceği iPhone 16 serisi için geri sayım başladı. iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max olmak üzere dört modelden oluşması beklenen yeni akıllı telefon ailesinin bir özelliği daha sızdırıldı.

Çinli kaynaklar tarafından paylaşılan bilgilerde, iPhone 16 serisinin batarya kapasiteleri ortaya çıkarıldı. Buna göre serideki bütün modellerde artışa gidilirken, yalnızca tek bir istisna olacak. iPhone 16 Plus, iPhone 15 Plus'a göre yaklaşık yüzde 10 daha az bataryayla gelecek.

İPHONE 16 SERİSİNİN BATARYA KAPASİTELERİ

Bir Çinli kaynağa göre 2024 iPhone 16 serisi şu pil kapasitelerine sahip olacak (karşılaştırılabilir iPhone 15 modelinin rakamı ve kapasitedeki artış veya azalma yüzdesi parantez içinde verilmiştir):

iPhone 16: 3561mAh (iPhone 15: 3367mAh, yüzde 5.8 artış)

iPhone 16 Plus: 4006mAh (iPhone 15 Plus: 4383mAh, yüzde 8.6 azalma)

iPhone 16 Pro: 3355mAh (iPhone 15 Pro: 3290mAh, yüzde 2 artış)

iPhone 16 Pro Max: 4676mAh (iPhone 15 Pro Max: 4422mAh, yüzde 5.7 artış)

PRO VE PRO MAX'TE EKRAN BÜYÜYECEK

Daha önce paylaşılan bir başka raporda, iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max'in sırasıyla 6,3 inç ve 6,9 inç ekranlara sahip olacağı iddia edilmişti. Dolayısıyla bu da her iki akıllı telefon modelindeki pil kapasitesindeki artışın en önemli sebepleri arasında yer alıyor.

iPhone 15 Pro ve Pro Max, 6,1 inç, 6,7 inç ekran büyüklüğüyle piyasaya çıktı. Öte yandan iPhone 16‌ ve 16 Plus'ın mevcut iPhone 15 ve ‌iPhone 15‌ Plus ile aynı boyutları koruyacağını, tek farkın her iki model için de yaklaşık 2 gramlık bir ağırlık artışı olacağı belirtiliyor.