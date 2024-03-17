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17 Mart 2024 20:45 - Güncelleme : 17 Mart 2024 20:46

iPhone kullananlar dikkat! Apple gizli saklı satın aldı, bambaşka özellik getirecek

Apple'ın gizli saklı, iPhone'lara yeni özellik getirecek bir yapay zeka üzerinde çalışan şirket satın aldığı ortaya çıktı.

Editör: Murat Makas / Kaynak: Chip
iPhone kullananlar dikkat! Apple gizli saklı satın aldı, bambaşka özellik getirecek

2024 yılının başında Apple'ın Kanadalı bir yapay zeka girişim şirketini gizli bir şekilde satın aldığı ortaya çıktı. Darwin AI isimli şirketin 2024 ve sonrası için önemli yapay zeka projeleri üzerinde çalıştığı henüz hiçbir rakibinin olmadığı belirtildi.

Darwin AI, üretim sürecinde bileşenleri görsel olarak incelemek için yapay zeka teknolojisi geliştiriyor. Şirketin amacı yapay zeka sistemlerini daha küçük ve daha hızlı hale getirmek.

iPhone kullananlar dikkat! Apple'ın gizli saklı satın aldı, bambaşka özellik getirecek - 1. Resim

IPHONE'LARA ENTEGRE EDİLECEK

Apple, internet üzerinden sunuculara bağlanma gereği duymayan ve telefonlar üzerinde çalışabilecek yapay zeka uygulamaları geliştirebilecek. Bu adım da gelecekteki iPhone'lara entegre edilecek yapay zeka özellikleri açısından oldukça önemli.

iPhone kullananlar dikkat! Apple'ın gizli saklı satın aldı, bambaşka özellik getirecek - 2. Resim

PROJENİN ÖNÜ AÇILDI

Apple'ın bu girişimci şirketin WWDC 2024'te yeni yeteneğini duyurmak için gizli çalıştığı öne sürülüyor. Apple, geçen yıl yayınladığı bir makalede, yapay zekayı bulut yerine cihazların üzerinde çalıştırmayı belirtmişti. Satın alınan şirket ile bu projenin önü açıldı.

iPhone kullananlar dikkat! Apple'ın gizli saklı satın aldı, bambaşka özellik getirecek - 3. Resim

Kaynak: Chip
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