iPhone pil sağlığı menüsü özelliği iPad'e Mayıs'ta geliyor

04 Nisan 2024 19:31 - Güncelleme : 04 Nisan 2024 19:34

Apple, iOS 17.5 beta güncellemesiyle birlikte iPadOS 17.5 beta sürümünü de yayınladı. Bu güncelleme, iPad kullanıcılarının uzun süredir beklediği bir özelliği beraberinde getiriyor: Pil Sağlığı Menüsü. Detaylar haberimizde!

iPAD PİL SAĞLIĞI MENÜSÜ NE ZAMAN GELİYOR?

iPadOS 17.5 beta versiyonunun sızdırılan kodlarına göre, iPad’ler artık pil sağlığına dair bilgilere erişebilecekler. Bu yeni özellik sayesinde kullanıcılar, pilin maksimum kapasitesini ve performansını kolayca görebilecekler. Ayrıca, pilin yaşlanma durumu ve döngü sayısı gibi önemli bilgiler de bu menü üzerinden erişilebilir olacak.

iPAD'DE BATARYA PERFORMANSI HAKKINDA DETAYLI BİLGİ

Kullanıcılar, iPad'lerinin batarya performansı hakkında daha fazla bilgiye sahip olabilecekler. Pilin tahmini performansı ve sağlık durumuyla ilgili detaylı bir ekran, kullanıcılara sunulacak. Bu sayede, iPad kullanıcıları pil sağlığıyla ilgili daha bilinçli kararlar verebilecekler.