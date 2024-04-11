iPhone SE 4'ten yeni ayrıntı: Sadece iPhone 15'te olan bir özelliğe sahip olacak

11 Nisan 2024 16:28 - Güncelleme : 11 Nisan 2024 16:38

Uygun fiyatlı iPhone SE (Special Edition) serisi, 'iPhone 13-14-15...' diye devam eden üst düzey serilerden farklı olarak her yıl yeni bir modelini sunmuyor.

Apple, 2016 yılında hayata geçirdiği iPhone SE'yi birkaç yıl aralıklarla tasarım ve donanım olarak güncelleyip yeni modelini satışa sunuyor. Diğer iPhone'lara göre hem kasası hem de ekran boyutu daha küçük olan bu akıllı telefon, çok yakında 4. nesli ile kullanıcılarını karşılayacak.

IPHONE SE 4 TEKNİK ÖZELLİKLERİ NASIL OLACAK?

Teknoloji haber sitesi iMore.com'a göre iPhone SE 4, ön tarafından bakıldığında iPhone 13'e benzeyen bir yapıda, 6,1 inç ekran ile birlikte Face ID özelliğini içeren küçük çentikli bir tasarımla piyasaya sürülecek.

Günümüzdeki son çıkan modellerdekinden farklı olarak bir adet arka kameraya sahip olacağı belirtilen iPhone SE 4, videolarda esasen portre modu olan sinematik modun yanı sıra 1080p çözünürlükte kayıt yapabilecek. Gerektiğinde görüntüyü aydınlatabilen Smart HDR 5 ile fotoğraf çekebileceksiniz ancak gece modu olmayacak.

IPHONE 15'TEKİ BAZI ÖZELLİKLERİ ALACAK

Ayrıca cihazın bir USB-C bağlantı noktasına ve bir A16 Bionic çipe sahip olması bekleniyor. Her iki özellik de iPhone 15'te de yer alıyor, dolayısıyla iPhone SE 4'ün donanım bakımından da güncel modelleri yakalayacağını söyleyebiliriz.

Hatırlanacağı üzere iPhone SE 3 de iPhone 13'te bulunan A15 Bionic çipin yanı sıra portre modu ve Smart HDR özellikli kamera dahil olmak üzere birçok özelliğe sahipti.

PEKİ IPHONE SE 4 FİYATI NE KADAR OLACAK?

iPhone SE 4 fiyatı hakkında netleşmiş bir bilgi yok. Bununla birlikte Apple genellikle SE serisindeki modeller arasında yüksek bir fiyat farkı sunmuyor. Örneğin iPhone SE 2'nin başlangıç fiyatı 399 dolar olarak açıklanmıştı, SE 3'te ise bu tutar 429 dolara çıkmıştı.

iPhone SE 4'te de üç aşağı beş yukarı bu oranda bir zam yapılacağı ihtimali üzerinde duruluyor.