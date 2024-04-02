iPhone SE 4 tasarımı detaylandı: Yıllardır kullanılan özellik artık tarih oluyor

02 Nisan 2024 09:45 - Güncelleme : 02 Nisan 2024 09:47

Apple'ın dördüncü nesil iPhone SE modeli şu anda geliştirilme aşamasında ve şirketin, bütçe dostu olarak bilinen yeni akıllı telefonu için büyük bir tasarım revizyonu planladığı ortaya çıktı.

Apple'ın ana ekran düğmesinden uzaklaşıp Touch ID'ye ve son sürümlere benzer bir tam ekran görünümüne geçmesiyle cihazın tasarımının iPhone SE 3'e tamamen değişeceği, paylaşılan birçok iddiayla birlikte ortaya çıkmıştı.

Şimdi ise iPhone SE 4 kılıfının görüntüleri internette sızdırılmasıyla beraber cihazın tasarımı ve boyutu net bir şekilde gözler önüne serildi.

TEK KAMERAYA DEVAM

iPhone SE 4, görüntülere göre tek bir arka kamera ile piyasaya sürülecek. Eski SE modellerinde olduğu gibi Apple, çift kamera sistemini bütçe dostu iPhone'da sunmak istememiş görünüyor. Öte tarafta standart iPhone'lar genellikle çift kamerayla gelirken, Pro ve Pro Max modellerinde üçlü kamera sistemi bulunmakta.

SE'DE FACE ID VE ÇENTİK DÖNEMİ

İlk olarak 2017 yılında iPhone X ile tanıtılan Face ID ve çentik tasarımı o tarihten bu yana iPhone'ların vazgeçilmez bir parçası oldu. Ancak SE modelleri parmak izi tanıma özelliği Touch ID'yi kullanmaya devam ediyor. iPhone SE 4 ile beraber bu durumun değişeceği ve Face ID için çentikli bir ekran tasarımına geçileceği öngörülüyor.

6,1 İNÇ EKRAN

Geçtiğimiz hafta, iPhone SE 4'ün OLED ekranını BOE'nin tedarik edeceği bildirilmişti. Cihazın ana ekran düğmesindeki Touch ID yerine, üst kısmında Face ID bulunan 6,1 inçlik bir ekrana sahip olması bekleniyor.

Bununla birlikte Apple'ın SE serisi için eski iPhone 6 benzeri tasarımı bırakarak son model akıllı telefonlarına daha fazla benzeyen modern bir tasarıma geçmesi de dikkatlerden kaçmadı.