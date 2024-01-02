iPhone'da iOS 17.2.1 sonrası şebeke sorunu... İşte geçici çözüm

02 Ocak 2024 12:52 - Güncelleme : 02 Ocak 2024 12:52

iPhone için yayınlanan son iOS 17 güncellemesiyle birçok ağ hatası bildirildi. Kullanıcılar zaman zaman şebekenin gittiğini bildirirken, internet bağlantısının da buna bağlı olarak kesildiğini belirtti.

Bu durum iOS 17.2.1 güncellemesini yükleyen iphone'larda meydana gelirken, Apple müşteri hizmetleri ise geçici bir çözüm önerisinde bulundu.

İPHONE'DA ŞEBEKE SORUNUNU BİRKAÇ ADIMDA ÇÖZÜN

Sorun yaşayan iPhone kullanıcıları iOS 17.2.1 sürümüne yükseltme yaptıktan sonra çağrı alamama sorunlarıyla karşı karşıya kaldı. Buna karşılık müşteri hizmetleri yaşanan soruna ilişkin geçici bir çözüm sundu.

Apple müşteri hizmetleri, iPhone'da son güncellemeyle birlikte şebeke sorunları yaşayanlar için birkaç basit adım paylaştı. İşte aşağıdaki adımları uygulayarak telefonlarınızın şebeke sorununu çözebilirsiniz:

-Sim kartı çıkarıp yeniden takın

-Telefonlarınızı yeniden başlatın

-Eğer düzelmez ise sim kartınızı başka telefona takın ve daha sonra çıkarıp iPhone'a takın

-Son olarak hala düzelmediyse genel-ayarlar kısmına giderek ağ sıfırlama işlemi gerçekleştirin.

Son birkaç haftadır iOS 17.2.1 ile ilgili şebeke sorunları sıkça gündeme geldi. Her ne kadar Apple pil tüketimini bu güncellemeyle iyileştirse de, beraberinde doğan hücresel veri sorunları can sıkmaya başladı. Şu anda kalıcı bir çözüm yok; ancak Apple ilerleyen günlerde bu sorun üzerine çalışıp düzeltme güncellemesi yayınlayacaktır.