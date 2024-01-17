iPhone'lar için devrim gibi yenilik! Eskisi gibi olmayacak

17 Ocak 2024 12:29 - Güncelleme : 17 Ocak 2024 12:29

Apple, iPhone 12 modelini tanıttığında, telefonu su geçirmez hale getireceğini iddia ettiği özel bir "su püskürtme" teknolojisini duyurmuştu. Ancak söz konusu model piyasaya çıktığında pek de başarılı olmadığını gösteren bulgular ortaya çıkmıştı.

İPHONE SU ALTINDA KULLANILABİLECEK

Şimdi ise şirketin, iPhone'un su altında kullanılabilmesini sağlayacak bir sistem geliştirdiği rapor edildi. Techtimes.com sitesinin haberine göre, Apple'ın patenti, telefonun herhangi bir su geçirmez kılıf veya koruyucu kapak olmadan su altında kullanılmasını mümkün kılacak.

Patent, Apple'ın iPhone'daki belirli görevleri daha hızlı ve daha verimli hale getirmeyi amaçlayan, su altında çalışacak bir kullanıcı arayüzü geliştirdiğini ortaya koydu. Ayrıca şirketin, kullanıcıların telefonlarını suyun altında kullanmak için başvurduğu mevcut yöntemleri ise "modası geçmiş, zaman alıcı ve verimsiz" olarak tanımladığı belirtildi.

Patentte video oynatmak veya su altında çizim ve sunum uygulamalarını kullanmak gibi potansiyel uygulamalardan bahsedilirken, örnek çizimlerde bir kullanıcının balık fotoğrafları çektiği gösteriliyor.

SU ALTINA ÖZEL ARAYÜZ GELİŞTİRİYOR

Üreticinin patentte odaklandığı konulardan birinin iPhone'un arayüzünü basitleştirmek olduğu belirtiliyor. AppleInsider sitesine göre Apple, uygulamalarla dolu geleneksel ana ekran yerine kullanıcılara "Kamera" ve "Mesajlar" gibi temel işlevleri içeren daha basit ve sade bir arabirim sunacak.

İPHONE 16 İLE HAYATA GEÇECEK Mİ?

Apple'ın yeni teknolojisinin henüz patent aşamasında olduğu bildiriliyor. Bu sebeple, iPhone modellerinde kullanılmaya başlanmasının zaman alacağı tahmin ediliyor.