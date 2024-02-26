İsrail'in herkesten sakladığı silah ortaya çıktı

26 Şubat 2024 09:42 - Güncelleme : 26 Şubat 2024 09:43

Gazze’de sivilleri hedef alan İsrail, ABD’nin desteğiyle Ortadoğu ve Kızıldeniz’de tansiyonu arttırdı. İran’ın da tehditlerini dikkate alan İsrail savunma sanayii alanında yeni yatırımlar yapıyor.

YENİ SİLAH ORTAYA ÇIKTI

İsrail, Hamas ile Hizbullah’ın tuzaklarını, sığınaklarını tespit etmede insansız hava araçlarına büyük önem veriyor. Filistin’e saldırılarını sürdüren İsrail birçok ülkeden sakladığı silahını görücüye çıkardı.

İsrail merkezli Elbit Systems yeni geliştirdikleri İHA’yı Singapur’da düzenlenen Singapur Airshow’da tanıttı. Hermes 650 Spark olarak adlandırılan İHA, diğer Hermes modellerinden oldukça farklı bir mimariye sahip. İHA’da yatay bir kuyruk düzlemi ve üç kanatlı pervaneyi harekete geçiren gelişmiş bir motor bulunmaktadır.

SON TEKNOLOJİ ÜRÜNÜ

Elbit Systems Aerospace Genel Müdürü Yoram Shmuely tanıtımdan sonra silaha ilişkin şu açıklamaları yaptı:

“Hermes 650 Spark’ın piyasaya sürülmesi Elbit Systems için önemli bir kilometre taşıdır. Onlarca yıllık pazar liderliğine dayanan bu son teknoloji ürünü İHA, teknolojinin sınırlarını zorlama ve küresel ortaklarımıza olağanüstü yetenekler sağlama konusundaki kararlılığımızın altını çiziyor. Çeşitli ve yenilikçi havacılık savunma portföyümüze yapılan bu yeni eklemenin, savunma teknolojisini ilerletme, güvenliği sağlama ve modern savaş alanının dinamik ihtiyaçlarını karşılama konusundaki kararlılığımızı daha da güçlendireceğinden eminim.”

HERMES 650 SPARK İHA

İHA, kısa pistlerden uçabilme kapasitesine sahip. Ayrıca kalkış mesafesi sadece 200 metre. Bununla birlikte İHA otomatik taksi ve otomatik kalkış ve iniş yetenekleriyle donatılmıştır. Hermes 650’nin havada kalış süresi 140 kg yakıt yüküyle 24 saate kadar çıkabilmektedir. Ayrıca servis tavanı 22.000 ft olup hız aralığı 55 ila 222 km/saat arasındadır. Bu geniş hız aralığı göreve göre hızın ayarlanmasına olanak tanır.

Hermes 650, yakıt da dahil olmak üzere 260 kg yük taşıyabilir. İHA’da iki ana çok amaçlı yük bölmesi bulunur; ön taraftaki hazne 70 kg, arkadaki ise 100 kg’a kadar yük taşıyabilmektedir. Ön iniş takımının hemen arkasında gündüz veya termal sensörler içeren bir gimbal sensör taşır. Arka tarafta ise radar veya COMINT elektronik harp sistemleri gibi ikinci bir faydalı yük taşınabilir.

İHA, görüş hattı iletişimiyle donatıldığında 300 km operasyonel menzile sahiptir. Ancak Hermes 650, dayanıklılığından tam anlamıyla faydalanılmasına olanak tanıyan bir SATCOM bağlantısıyla da donatılabilmektedir. Ayrıca Hermes 650 STANAG 4671 ile uyumludur ve NATO üyesi ülkelerin hava sahasında uçabilir.