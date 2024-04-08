İstanbul'un metrobüsünde yeni dönem!

08 Nisan 2024 04:57 - Güncelleme : 08 Nisan 2024 04:57

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinden Kadıköy ilçesine uzanan 52 kilometrelik metrobüs hattı, her gün yaklaşık 1 milyon insanı taşıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), bu hat üzerinde yaşanan yoğunluğu azaltmak amacıyla yeni yatırımlar gerçekleştirdi.

Bu kapsamda, tamamen elektrikle çalışan, çevre dostu ve ileri teknolojiye sahip elektrikli metrobüslerin test sürüşlerine 1 Nisan'dan itibaren başladı.

YAKIT TASARRUFU SAĞLAYACAK

Elektrikli metrobüslerin, geleneksel dizel metrobüslere göre %60 daha az yakıt tüketimiyle, 100 bin kilometre başına 2,5 milyon lira tasarruf sağlayacak şekilde tasarlandığı belirtildi.

Her biri 420 kişilik yolcu kapasitesine sahip olan bu araçlar, ayrıca sessiz çalışmalarıyla şehir içindeki gürültü kirliliğini de azaltmayı hedefliyor.

ELEKTRİKLİ METROBÜSÜN ÖZELLİKLERİ NELER?

Elektrikli metrobüslerin özellikleri arasında en dikkat çeken özelliği yakıt tasarrufu konusu oldu. Dizel metrobüslere göre yüzde 60 oranında tasarruf sağlıyor. İBB'nin aktardığı bilgilere göre 100 bin kilometrede 2.5 milyon lira yakut tasarrufu imkanı sunuyor. Elektrikli metrobüsler 420 kişi yolcu kapasitesine ve sessiz çalışma özelliğine de sahip. Bu sayede de gürültü kirliliğinin de önüne geçilecek. 4 Vagonlu olan elektrikli metrobüslerin 20 dakika şarj ile 50 km mesafe gittiği belirtiliyor. Tek şarj ile 80 km yol gidiyor. Motor gücünün ise 295 KW olduğu ve sürücüsüz otonom sürüş imkanına da sahip olduğu belirtiliyor.