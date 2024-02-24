KAAN'ın F-35'e güvenen Yunanistan'ı en tedirgin edecek özelliği

24 Şubat 2024 10:17 - Güncelleme : 24 Şubat 2024 10:19

Derleyen: Murat Makas

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen ve yerli imkanlarla üretilen KAAN ilk uçuşunu gerçekleştirerek dünya gündeminde yer aldı. ABD’den F-35 onayı alan Yunanistan basını KAAN’ın uçuşunu son dakika olarak geçti. Proto Thema gazetesi, "Ankara'nın ürettiği 5'inci nesil savaş uçağı KAAN, ilk uçuşunu yaptı." başlığıyla okurlarını bilgilendirdi.

Uçuşa dair görüntünün paylaşıldığı haberde şu notlara yer verildi:

Türkiye, 21 metre uzunluğundaki ve 14 metre kanat açıklığına sahip KAAN ile 5'inci nesil savaş uçağını üreten sayılı ülkelerden biri oldu.

Pentapostagma, ise "Son dakika haberlerinde, KAAN savaş uçağının ilk uçuşunun bir süre önce tamamlandığı bildirildi." dedi. KAAN’ın Doğu Akdeniz ve Ege’de adalarla ilgili provokasyonlara imza atan Yunanistan’ı tedirgin edecek özellikleri dikkat çekiyor.

F-35 İLE KIYASLANDI

Türkiye’nin 5. Nesil savaş uçağı yurt dışındaki birçok haber sitelerinde ABD F-35 ve F-16’larla karşılaştırıldı. Hindistan basınında yer alan bir gazetede, KAAN'ın çeviklik ve yük kapasitesi açısından F-35'i geride bırakabileceğine dikkat çekti.

Haberde, Türk askeri analistlerin KAAN'ın faydalı yük kapasitesinde F-35'i geride bıraktığı sözleri yer aldı. Uzmanlar, F-35'in maksimum kalkış ağırlığı tek 191 kN F135 motorla 29.900 kg iken KAAN'ın maksimum kalkış ağırlığı her biri 131 kN itiş gücü üreten iki Amerikan F110 motoruyla 27.200 kg olduğuna vurgu yapıldı.

GÖRÜNMEZLİKTE DAHA ÜSTÜN

KAAN ve F-35’in karşılaştırmasında, ABD yapımı uçağın daha ilk analizlerde eşit ölçülere yakın olduğunu gösteriyor. KAAN, iki motorlu bir uçak olmasına rağmen arkadan çıkardığı ısı 1.500 dereceden aşağıda gösteriliyor. F-35’te ise bu ısı 2 bin derecenin üzerinde oluyor. Bu da KAAN’ın termal ısı açısından görünmezlik özelliğinde ABD yapımı F-35’ten daha başarılı yapıyor.

YAPAY ZEKÂ DESTEĞİ

Yeni nesil silahlarla havadan havaya muharebe, süpersonik hızda dahili silah yuvalarından hassas vuruş gerçekleştirebilecek KAAN, yapay zeka ve nöral ağ desteğiyle artırılmış muharebe gücü sağlayacak.

KAAN programı kapsamında Yıldırım Test Tesisi, Radar Kesit Alanı Test Tesisi, Rüzgar Tüneli Tesisi gibi dünyanın sayılı büyüklükteki test merkezlerinin ülkeye kazandırılması sağlanıyor. Bu sayede test verilerinin işleme kabiliyetlerinin artırılmasının da önü açılmış olacak.

YUNANİSTAN’I TEDİRGİN EDECEK ÖZELLİKLER

KAAN’ın yüksek manevra kabiliyeti en bilinen özellikler arasında. Ege’de Türk F-16’ları ile Yunanistan F-16’ları arasında sık sık it dalaşı yaşanıyordu. İt dalaşında manevra kabiliyeti en çok öne çıkan özelliklerden… Yunanistan’ın F-35’leri sahaya sürdüğü düşünülürse manevra açısından büyük çekişmeler ortaya çıkabilir.

Ayrıca ABD F-35 uçağında bulunan radar sistemi 20 sene öncesine ait özellikleri barındırıyor. KAAN’ın ise radar özellikleri daha da gelişmiş olacak.

Süper seyire bakıldığında da 1.4 mach'la (1 mach=1.226.5 km/sa) Ruslar'ın SU-57'sinden daha üstün. Azami hızı 1.8 mach ile F-35A Lightining'den daha hızlı. Azami irtifa kapasitesi ise 55 bin fit. Bu konuda da F-35A Lightining'den daha üstün özelliğiyle dikkat çekiyor.

KAAN

İtki (lb): 2X35.000

Azami kalkış ağırlığı (lb): 80.000

Uçuş mesafesi (km): 3.000

Süper seyir (mach): 1.4

Azami hız (mach): 1.8

Azami irtifa (ft): 55.000

Faydalı yük kapasitesi (kg): 10.500

Manevra 4 aşamadan oluşmaktadır:

1. Uçak 110°'lik açıya getirilir

2. 90°'lik açıya getirilp kuyruk düşüş pozisyonuna geçilir

3. Uçağın burnu öne doğru itilerek uçağın yatay seviyeye geçişi başlatılır

4. Uçağın tamamen yatay seviyeye gelmesi için süratlenilir

İt dalaşı, iki ülkeye ait savaş uçaklarının, birbiri çevresinde burgu gibi dönüşlerle taciz için manevra yapması anlamında kullanılmaktadır. Aviyonik; havacılıkta uçaklar, yapay uydular ve uzay araçlarının elektronik sistemleri için kullanılan terimdir.

2028 yılı sonunda KAAN’ın Hava Kuvvetlerimize katılması planlanıyor.