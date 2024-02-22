KAAN'ın kuyruğundaki hareket merak edildi, test pilotu Demirbaş cevapladı

22 Şubat 2024 14:15 - Güncelleme : 22 Şubat 2024 14:15

Yerli 5. Nesil savaş uçağımız KAAN ilk uçuşunu yaparak Türkiye’yi gururlandırdı. Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, millî muharip uçak KAAN’ın ilk uçuşu sonrası, test pilotları ve proje ekibi ile bir araya geldi. Görgün, “İşimiz daha yeni başlıyor. Bugün bir milat, yeni hedeflerimizin başlangıcı.” dedi.

KAAN’ın kalkışı sırasında uçağın yatay stablizesi yani kuyrukta yükseliş veya alçalışı sağlayan kumanda yüzeylerinin sürekli hareket etmesi en merak edilen konu oldu. KAAN’ın ilk test uçuşunu yapan Test Pilotu Barbaros Demirbaş hareketin detaylarına ilişkin soruları cevapladı.

''NORMAL DAVRANIŞ''

Demirbaş, “Kalkışta rotation’da (burnu pistten keserek tırmanış açısı verilmesinde) yatay stablizede büyük bir hareket gördük. O uçağın kalkış karakteristiğinin normal davranışı. Çok hassas bir şekilde atitude (durum) tutmak istediği için Flight Control Computure (Uçuş Kontrol Bilgisayarı) düşük hızlar, düşük dinamik basınçta onu bu şekilde ayarlıyor” dedi.