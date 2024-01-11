Kartlar yeniden dağıtılıyor: Microsoft, Apple'ı tahtından etti

11 Ocak 2024 20:17 - Güncelleme : 11 Ocak 2024 20:17

Dünya genelindeki finans piyasalarında yaşanan son gelişmelere göre, Microsoft, Apple'ı piyasa değeri açısından geride bırakarak uzun bir aradan sonra dünyanın en değerli halka açık şirketi oldu. Microsoft'un hisseleri, son altı aydır sürekli yapay zeka duyuruları ve yenilikleriyle yatırımcıların dikkatini çekmiş, bu da şirketin piyasa değerini zirveye taşımıştı.

DÜNYANIN EN DEĞERLİ ŞİRKETİ APPLE DEĞİL

Apple tarafında ise iPhone satışlarındaki talep düşüklüğü nedeniyle hisse değerinde bir gerileme yaşandı. Çin'deki iPhone satışlarındaki zayıflık ve iPhone 15 modeline yönelik potansiyel talep eksikliği, analist şirketlerin Apple hisselerini düşük değerlendirmelerine neden oldu. Bu durum, 2024 yılında Apple'ın piyasa değerinden yaklaşık 162 milyar dolarlık bir kayba yol açtı.

Microsoft'un başarı grafiğindeki artış, şirketin 'Microsoft 365 için Copilot' gibi önemli yapay zeka odaklı projelerine dayanıyor. Şirket, Office belgelerinin geleceği olarak tanımlanan Microsoft 365 için Copilot'a yüksek bir fiyat etiketi koyduğunda, hisselerinde belirgin bir artış yaşanmıştı. Bu süreçte, yazılım ve hizmetlerinde düzenli olarak yeni yapay zeka özellikleri ve değişiklikleri duyurarak yatırımcıların ilgisini canlı tutmayı başardı.

Microsoft ve Apple arasındaki bu liderlik değişimi, yıllardır devam eden rekabetin bir yansıması olarak öne çıkıyor. İki teknoloji devi, en değerli halka açık şirket ünvanı için sık sık yer değiştiriyor, ancak Microsoft'un son başarısı, yapay zeka alanındaki güçlü adımlarıyla dikkat çekiyor.

Verilere göre Microsoft'un güncel değeri, haberin yazıldığı gün 2,875 trilyon dolara çıktı. Apple'ın hisseleri ise 2,871 trilyona geriledi. Microsoft son olarak 2021 yılında iPhone üreticisini geçmişti.