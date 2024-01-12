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12 Ocak 2024 16:58 - Güncelleme : 12 Ocak 2024 17:15

Keşke her belediyede olsa... Yapay zekalı yol onarım robotu bir ülkede devreye alınıyor! Çukur derdi tarihe karışacak

İngiltere, yapay zekaya yönelik çalışmalarını yollarda da kullanacak. Çukur ve diğer onarılması gereken yollar artık yapay zeka destekli onarım robotu tarafından yapılacak.

Editör: Okan Güleş / Kaynak: BBC
Keşke her belediyede olsa... Yapay zekalı yol onarım robotu bir ülkede devreye alınıyor! Çukur derdi tarihe karışacak
Yapay Zeka, İngiltere, Robot

Teknolojinin ilerlemesindeki en büyük etkenlerden biri artık yapay zeka. Hayatın her alanında kullanılmaya başlayan ve büyük katkı sağlayan AI teknolojisi, artık yollarla ilgili sorunları da çözecek.

İngiltere'nin metropol dahi olmayan Hertfordshire şehrinde, yollarda oluşan çukurlar yapay zeka destekli robot tarafından tespit edilecek ve onarımı da gerçekleşecek.

YOL ONARIMINI DA ROBOT YAPACAK

BBC'nin aktardığına göre Otonom Yol Onarım Sistemi (ARRES), çatlakları ve oluşan delikleri yapay zeka ile tespit edip, bunların içini geri doldurarak çukur oluşumunun önüne geçecek.

Söz konusu teknolojinin arkasında ise Robotiz3d ve Liverpool Üniversitesi bulunuyor. Testleri devam eden robot için hazırlıklar tamamlandıktan sonra belediye bu robotları yollara sürecek.

Keşke her belediyede olsa... Yapay zekalı yol onarım robotu bir ülkede devreye alınıyor! Çukur derdi tarihe karışacak

Geliştirilen teknolojiye ilişkin düşüncelerini aktaran şu ifadeleri kullandı:

"İlk etapta çukurların oluşmasını önlemek için en son teknolojiyi kullanmak, yol ağımızın ülkedeki en iyilerden biri olarak kalmasını sağlamak için tam olarak ihtiyacımız olan şey olabilir".

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