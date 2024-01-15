Kızıldeniz krizi ünlü otomobil devini vurdu!

15 Ocak 2024 22:40 - Güncelleme : 15 Ocak 2024 22:41

Kızıldeniz'deki çatışmaların ve buna bağlı olarak Avrupa ve Asya arasındaki nakliye rotalarındaki kaymaların tedarik zincirini sekteye uğratması nedeniyle otomotiv endüstrisi krizin içinde. Dünya devi otomobil üreticileri olan Tesla ve Volvo, geçici bir süreyle Avrupa'daki üretimlerine ara verme kararı almıştı.

SUZUKİ OTOMOBİL ÜRETİMİNE ARA VERDİ

Benzer bir kararı Suzuki de aldı. Reuters'in haberine göre, şirket pazartesi günü yaptığı açıklamada, Suzuki Motors'un Macaristan'da bulunan üretim tesisinin Vitara ve S-CROSS modellerinin üretimini 15-21 Ocak tarihleri arasında askıya alacağını söyledi.

Suzuki'nin bu kararı, otomobil üreticileri Tesla ve Geely'ye ait Volvo Car'ın, Kızıldeniz'de gemi taşımacılığına yönelik saldırıların bölgedeki üreticileri vurduğunun bir işareti olarak, geçen haftanın ikinci yarısında Avrupa'da üretimin askıya alınacağını duyurmasının ardından geldi.

Suzuki, Reuters'e elektronik posta ile gönderdiği bir açıklamada, bu kararı alma sebebinin, Japon yapımı motorların sevkiyatındaki gecikmelerden kaynaklandığı bilgisini paylaştı. Macaristan'ın kuzeyindeki Esztergom şehrinde bulunan tesis, 22 Ocak'tan itibaren üretime yeniden başlamayı planlıyor.

TESLA'DAN TEPKİ

Tesla, yaptığı açıklamada Kızıldeniz'deki silahlı çatışmaların ve buna bağlı olarak Ümit Burnu üzerinden Avrupa ve Asya arasındaki nakliye rotalarındaki kaymaların tedarik zincirine yansıdığı, bunun da gecikmeler nedeniyle Almanya'daki üretimi etkilediğini belirtmişti.