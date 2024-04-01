'Kopyalama' sırası Google'da! WhatsApp'ın popüler özelliğini aldı

01 Nisan 2024 15:50 - Güncelleme : 01 Nisan 2024 15:54

Anlık mesajlaşma uygulamalarının birbirlerinden "özellik araklama" yarışına Google da katıldı. Teknoloji devinin Google Chat platformuna WhatsApp'ta bulunan Kanallar özelliğini ekleyeceği ortaya çıktı.

Android Central sitesinin haberine göre "Duyurular" isimli özellik Google Chat kullanıcılarının belirli bir konuyla ilgili paylaşımların yapıldığı topluluklar oluşturmalarına ve burada içeriklerini yayınlamalarına imkân tanıyacak.

KİMİN PAYLAŞIM YAPACAĞINI YÖNETİCİ BELİRLEYECEK

Oluşturulan duyuru topluluğunda hangi üyelerin paylaşım yapabileceğini belirlemek de mümkün olacak. Ancak bir toplulukta birden fazla kişinin duyuru yayınlayıp yayınlayamayacağı veya bu özelliğin topluluk sahibiyle sınırlı olup olmayacağı gibi hususlar henüz belirsiz.

Yeni özelliği X platformunda Android ve Google'ın ürün ve hizmetleriyle ilgili sızdırdığı bilgilerle tanınan "AssembleDebug" isimli kaynak paylaştı. Google'ın henüz resmi olarak doğrulamadığını da belirtmekte fayda var.

AssembleDebug paylaşımında şu ifadeyi kullandı: "Google Chat, 'Güncellemeleri gruplarınızla yayınlamanıza ve paylaşmanıza' olanak tanıyacak yeni bir 'Duyurular' özelliği üzerinde çalışıyor."

WHATSAPP VE TELEGRAM'DA DA VAR

"Duyurular" ile aynı mantıkta çalışan ve kullanıcıların dilediği konularda topluluk oluşturup kitlelerine hitap edebileceği bir özelliği Telegram ve WhatsApp "Kanallar" adı altında kullanıcılarına sunuyor.

Google Chat'te halihazırda kullanıcıların "bir konuyu veya ekip projesini bir grupla aynı yerde tartışmak için kullanabilecekleri 'Alanlar' isimli bir özellik" de bulunuyor.

Google, mesajlaşma hizmetinde en son 2020 yılında büyük bir güncelleme yaparak ismini Hangouts Chat'ten Google Chat'e değiştirmişti.