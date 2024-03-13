Korkutan yapay zeka raporu! İnsanlığın sonunu getirecek

13 Mart 2024 07:40 - Güncelleme : 13 Mart 2024 07:48

Dünyada yapay zeka araştırmaları hız kazanırken endişe ve tartışmaları da beraberinde getiriyor.

Time dergisinin haberine göre, ABD yönetiminin hazırladığı iddia edilen bir raporda, yapay zekanın insanoğlunu yok edebileceği belirtildi.

"İNSANLARI DÜŞMAN OLARAK GÖRECEK"

"Gelişmiş Yapay Zekanın Güvenliğini Artırmak için Eylem Planı" ismi verilen raporda, yapay zeka teknolojisinin yol açabileceği sorunlar ve neler yapılabileceği anlatıldı.

Rapora göre, yapay zekanın denetlenmemesi durumunda insanoğlunu yok edebilecek düzeyde tehdit edeceği iddia ediliyor.

"Yapay zeka kontrolden çıkarsa insanları düşman olarak görecek" deniyor.

Yapay zekanın iki önemli tehdit içerdiği belirtilen raporda, silahlanma ve denetimin kaybedilmesine dikkat çekiliyor.

YAPAY ZEKA BİRİMİ KURULMALI

Raporda, söz konusu risklerle mücadele için yazılım ve donanım üretimini denetleyecek federal yapay zeka birimi kurulması öneriliyor.

Time dergisinin haberinde raporun, OpenAI, Google, Meta gibi firmalardan uzmanlar ve hükümet çalışanlarından oluşan 200 kişi ile görüşmeler sonucu hazırlandığı belirtildi.