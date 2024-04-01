Kullanıcılar şokta! Google 500 milyon kişinin kullandığı uygulamayı kapattı

01 Nisan 2024 12:15 - Güncelleme : 01 Nisan 2024 12:16

Google, kullanımdan kaldırdığı ürün ve hizmetleri arasına bir yenisini daha ekledi. Şimdiye kadar Pixel Pass, Google Domains, YouTube Go, Hangouts gibi önemli uygulamaları piyasadan kaldıran teknoloji devi bu sefer de podcast uygulamasına noktayı koydu.

GOOGLE PODCASTS RESMEN KALDIRILDI

Play Store'da 500 milyondan fazla indirmeye sahip olan popüler uygulama Google Podcasts kapatılıyor ve 2 Nisan'dan itibaren ABD'de yayın olarak kullanılamayacak.

YouTube Music ile sesli ve görüntülü podcast'lere daha fazla yatırım yapmak isteyen Google, geçen yıl bir blog yazısında Google Podcasts'in kapatılacağını duyurmuştu. Uygulama şu anda ABD'de kapatılırken, bu yılın ilerleyen dönemlerinde dünyanın diğer yerlerindeki kullanıcılar için de çalışmayı durduracak.

Google, haftalardır uygulama içi bildirimlerle kullanıcılara Google Podcasts uygulamasının kapatılacağını hatırlatırken, şirket artık uygulamanın ana sayfasında bir uyarı görüntülemeye başladı ve kullanıcıları verilerini YouTube Music'e veya bir podcast hizmetine taşımaya teşvik etti.

KULLANICILARA TEMMUZ AYINA KADAR SÜRE VERDİ

Özellikle Google Podcasts uygulaması Play Store ve Apple Store'dan indirilmeye devam edecek ancak kullanıcılar 2 Nisan'dan itibaren favori programlarını artık bu uygulamada görüntüleyemeyecek. Ancak verilerini başka bir uygulamaya taşımak için Temmuz 2024'e kadar süreleri olacak.

Google Podcasts uygulamasının kapatılmasının ardındaki nedeni bir blog yazısında ortaya koyan Google, şunları belirtmişti:

"2024'ü sabırsızlıkla beklerken, YouTube Music'teki podcast deneyimine yaptığımız yatırımı artıracağız. Topluluk, keşif ve görsel/işitsel geçiş genelinde yalnızca YouTube'a özel özelliklerle burayı hem hayranlar hem de podcast yayıncıları için daha iyi bir genel hedef haline getireceğiz."