LG, ister şömine ister sanal akvaryuma dönüştürebileceğiniz şeffaf ekranlı televizyonunu tanıttı

09 Ocak 2024 11:12 - Güncelleme : 09 Ocak 2024 11:13

İnovasyon ve yenilikçi teknolojileriyle uzun yıllardır piyasada yer alan LG, televizyon pazarını alt üst edecek yeni bir ürünü daha tanıttı.

CES 2024 (Tüketici Elektroniği Fuarı) kapsamında dikkat çeken ürünlerini sergileyen LG, ekranın arka tarafını da gösterebilen, müthiş özelliklere sahip Signature OLED T modelini tanıttı.

LG SİGNATURE OLED T, SATIŞA DA ÇIKACAK

LG'nin "Signature OLED T" olarak isimlendirdiği televizyon, özel olarak tasarlanan bir OLED panelle eşleştirildi. Şeffaf yapıdaki bu OLED panel, zaten çok ince olan televizyonun arka kısmının da görünmesine imkân tanıyor. Üstelik bu etkileyici özelliklere sahip televizyon, yılın ilerleyen dönemlerinde piyasaya sürülecek.

LG'nin şeffaf televizyonu, Alpha 11 AI olarak isimlendirilen bir işlemci ile donatıldı. Yapay zekâ ile desteklenen bu işlemci, televizyonun en güncel akıllı TV özellikleriyle donatılmasını da sağlayacak. Piksel düzeyinde çalışabilen işlemci, güncel yazılımlara ek olarak renk düzeltme ve aydınlatma ayarlamaları da yapacak.

SANAL ORTAM OLUŞTURUN

Televizyonun dikkat çeken en önemli özelliği şeffaf olması. Bu özellik, kullanıcıya çeşitli imkanlar sunarken ekranı bir şömine veya sanal akvaryuma çevirmeye de olanak tanıyor. Bu sayede evinizin ve iş yerinizin ambiansını da istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz.

Bunun yanında webOS işletim sistemiyle çalışacak LG Signature OLED T için henüz detaylı açıklama yapılmadı. LG'nin bugün itibarıyla başlayacak CES 2024'te konuyla ilgili daha fazla şey söylemesini bekliyoruz. Televizyonun fiyatı ve boyutu gibi bilgiler, LG Signature OLED T'nin en çok merak edilen detayları arasında.

Son olarak konuya ilişkin açıklamalarda bulunan LG Ev Eğlencesi Başkanı Park Hyun-sei, şu ifadelere yer verdi.

”Tüketici odaklı inovasyonda inanılmaz bir başarı. LG Signature OLED T, ödüllü OLED teknolojimizin görüntü kalitesi ve performansıyla tamamen yeni bir ekran deneyimi sunuyor. LG’nin Şeffaf OLED’i müşterilere yaşam alanlarını kontrol etme konusunda daha fazla özgürlük vererek mümkün olanı tamamen yeniden tanımlıyor ve TV endüstrisi için heyecan verici bir geleceğe giden yolu açıyor.”