'Lütfen ciddiye alın' diyerek duyurdu: Apple'dan iPhone kullanıcılarına bomba uyarı

11 Nisan 2024 11:04 - Güncelleme : 11 Nisan 2024 11:35

ABD merkezli teknoloji devi Apple, çarşamba günü 92 ülkedeki iPhone kullanıcılarına, paralı casus yazılımlar tarafından gerçekleşen saldırıların hedefi olabilecekleri konusunda uyarıda bulunduğu bildirimler göndermeye başladı.

10 Nisan Çarşamba akşamı Türkiye saatiyle 22.00'da gönderilen uyarıda, saldırıyı gerçekleştiren kişi veya kişilerin kimliklerine dair hiçbir bilgi verilmedi. Aynı zamanda uyarının hangi ülkedeki iPhone sahiplerine gönderildiği konusunda da ayrıntı paylaşılmadı.

SALDIRI APPLE KİMLİĞİ İLE İLİŞKİLİ

Şirketin saldırıdan etkilenen müşterilere gönderdiği uyarıda, "Apple, Apple Kimliğiniz ile ilişkili iPhone'un güvenliğini uzaktan ele geçirmeye çalışan bir casus yazılım saldırısı tarafından hedef alındığını tespit etti." denildi.

Ayrıca söz konusu saldırının kullanıcıları doğrudan hedef aldığını da vurgulayan firma, "Bu tür saldırıları tespit ederken mutlak kesinliğe ulaşmak hiçbir zaman mümkün olmasa da Apple'ın bu uyarıya güveni oldukça yüksek, lütfen ciddiye alın." ifadelerini kullandı.

BU BİLDİRİMLERİ DÜZENLİ OLARAK GÖNDERİYOR

iPhone üreticisi bu tür bildirimleri yılda birkaç kez gönderiyor ve güncellenmiş Apple destek sayfası uyarınca 2021'den bu yana 150'den fazla ülkedeki kullanıcıları bu tür tehditlere karşı bilgilendiriyor.

Aynı uyarıyı geçen yılın ekim ayında Hindistan'daki bazı gazeteci ve politikacılara da göndermişti. Daha sonra kar amacı gütmeyen Uluslararası Af Örgütü, İsrailli casus yazılım üreticisi NSO Group'un "Pegasus" isimli casus yazılımını Hindistan'daki önde gelen gazetecilerin iPhone'larında bulduğunu bildirmişti.

"DAHA FAZLA BİLGİ VEREMİYORUZ"

Apple, yayınladığı uyarıda "Size bu bildirimi göndermemize neyin sebep olduğu hakkında daha fazla bilgi veremiyoruz. Çünkü bu, paralı casus yazılım saldırganlarının gelecekte tespit edilmekten kaçınmak için davranışlarını uyarlamalarına yardımcı olabilir." diye de ekledi.

Şirket daha önce gönderdiği uyarılarda saldırganları "devlet destekli" olarak tanımlamıştı ancak tüm bu ifadeleri "paralı casus yazılım saldırıları" ile değiştirdiği görülüyor.

Apple, bu tür saldırıları tespit etmek için yalnızca "dahili tehdit istihbaratı bilgilerine ve araştırmalarına" dayandığını da ekledi.