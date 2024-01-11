MacBook Pro'lar ile aynı fabrikada üretilliyor: Parkinson hastalığı için tasarlanan eldiven, dudak uçuklatan fiyata sahip

11 Ocak 2024 11:26 - Güncelleme : 11 Ocak 2024 11:28

Teknolojinin geldiği son nokta, 9 Ocak'ta başlayan CES 2024 etkinliğinde bir kez daha gösterildi. Birbirbirinden ilginç ve bir o kadar da iddialı projelerin sahne aldığı CES 2024'te, Parkinson hastalığı için de özel bir eldiven geliştirildi.

ONG isimli şirket tarafından geliştirilen bu eldiven, Parkinson hastalarına basit ve etkili bir çözüm sunuyor. Ürünün nasıl çalıştığı videoda gösterilirken, kalemin hiçbir şekilde titremeden yazıyı yazmayı sağlaması da, ürünün asıl amacını ortaya koyuyor.

CİHAZIN KONTROLÜ, JİROSKOPİK MOTORLA SAĞLANIYOR

Parkinson hastalığı, kas konntrolünü etkileyecek titremelere neden oluyor ve yapmanız gereken hassas bir işin yapılmasının da önüne geçiyor. Bu durum, özellikle hastalığı yaşayanlar için oldukça zor. Ancak geliştirilen teknolojik ürünler ile bilim bu hastalığa da çözüm buldu.

Las Vegas'ta tanıtılan GyroGlove isimli eldiven sayesinde, bir kahve veya çay bardağını titremeden tutup, kalemle ince çizimler gerçekleştirilip yazılar yazılabiliyor.

İçerisinde disk ve jiroskop bulunan bu eldiven, Apple'ın terkarikçisi Foxconn'un fabrikasında üretiliyor; yani MacBook Pro modelleriyle aynı fabrikadan çıkıyor.

FİYATI NE KADAR?

En merak edilen konulardan biri de eldivenin fiyatı. CES 2024'te tanıtılan bu ürün, tahmin de edileceği üzere yüksek bir fiyat etiketine sahip. Kullanıcılar bu eldivenlerden her birine 5.899 dolar ödemek zorunda kalacak. Dünya çapında satılacak bu ürünün Türkiye fiyatlandırmasının ne olacağı da bilinmiyor.

Massachusetts merkezli GyroGear şirketi, CES'te engelli insanlar için çözüm sunan şirketlerden biriydi. Ancak bu etkinlikte farklı şirketler de ilginç çözümleriyle etkinliğe damga vuruyor. Bu tür gelişmeler için Tgrthaber.com.tr'yi takipte kalmaya devam edin.