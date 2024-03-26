Mark Zuckerberg elini cebine attı! Google çalışanlarına 'mülakatsız' iş teklifi

26 Mart 2024 16:11 - Güncelleme : 26 Mart 2024 16:11

AB'den Google, Apple ve Meta'ya soruşturma: Suçlamalar ve öngörülen yaptırımlar neler?

AB'den Google, Apple ve Meta'ya soruşturma: Suçlamalar ve öngörülen yaptırımlar neler?

Yaklaşık 3 yıl önce şirketi Facebook'un ismini Meta olarak değiştiren ve tüm enerjisini Metaverse teknolojisini hayata geçirmeye odakladığını belirten Mark Zuckerberg, son aylarda yapay zeka sektörüne yoğunlaşmış durumda.

Zuckerberg geçen yılki bir açıklamasında, NVIDIA'nın adeta kapış kapış giden yapay zeka çipi H100'den 2024'ün sonlarına kadar 340 bini aşkın satın alacaklarını söylemişti. Kendi büyük dil modelleri Llama 2'yi de geliştirmeye devam eden Zuckerberg, Google'ın çalışanlarına gözünü dikti.

ZUCKERBEG'DEN GOOGLE ÇALIŞANLARINA: GELİN BİZE KATILIN

The Information internet sitesinin söz konusu e-postaları gören 2 kişiyi kaynak gösterdiği habere göre Zuckerberg, Google DeepMind araştırmacılarına Meta'nın yapay zeka teknolojilerine verdiği önemi anlatarak firmasında çalışmaları için iş teklif ettiği kişisel e-postalar attı.

Haberde ayrıca, Meta'nın yapay zeka araştırmacılarına ön görüşmesiz iş teklifinde bulunduğu ve farklı firmalardan teklif alan personelin maaşını artırmama politikasını hafiflettiği ileri sürüldü.

"YAPAY ZEKA EN BÜYÜK YATIRIM ALANIMIZ OLACAK"

Zuckerberg geçen yıl yatırımcılara yaptığı bir kazanç çağrısında, "Yatırım öncelikleri açısından yapay zeka, hem mühendislik hem de bilgi işlem kaynakları açısından 2024 yılında en büyük yatırım alanımız olacak." diye konuştu.

DeepMind çalışanlarının, Zuckerberg'ün teklifini kabul edip etmedikleri ise belli değil. Meta veya Google'dan konuyla alakalı olarak resmi bir açıklama gelmedi.