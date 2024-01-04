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    • 04 Ocak 2024 20:12 - Güncelleme : 04 Ocak 2024 20:12

    Marvel's Guardians of the Galaxy, Epic Games'te ücretsiz oldu

    Editör: Ömer Faruk Doğan / Kaynak: Epic Games

    Yıl sonuna kadar 16 oyunu kullanıcılarla buluşturacağını açıklayan Epic Games, bugün de Marvel's Guardians of the Galaxy oyununu bedava dağıtma kararı aldı.

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    Marvels Guardian Of The Galaxy, Epic Games, Ücretsiz Oyun

    Epic Games, her yıl yaptığı hediye şölenini bu yıl da başlattı. Milyonlarca oyuncuya yıl sonuna kadar toplam 16 oyunu hediye edeceğini açıklayan şirket, verdiği sözü tutuyor ve her geçen gün farklı bir oyunu hediye ediyor. Birbirinden eğlenceli ve zevkli oyunlarıyla karşımıza çıkan Epic Games, bugün ise sevilen bir oyunu daha ücretsiz yaptı.

    MARVEL'S GUARDIANS OF THE GALAXY EPIC GAMES'TE ÜCRETSİZ

    Epic Games Store, yılbaşına özel olarak 20 Aralık’tan itibaren her gün ücretsiz şekilde oyun dağıtıyor. Bu kapsamda oyun devi, 4 Ocak Çarşamba günü Marvel's Guardians of the Galaxy oyununu bedava yaptı. Aksiyon ve macera severlerin mutlaka göz atması gereken yapımı 11 Ocak Perşembe günü akşam saat 19.00’a kadar hiçbir bedel ödemeden Epic Games kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

    Oyuna ücretsiz şekilde sahip olabilmek için şu adımları takip etmelisiniz;

    1. Adım: Epic Games Store’un web sitesi veya masaüstü uygulaması üzerinden oturum açın.
    2. Adım: “Marvel's Guardians of the Galaxy” sayfasına girin.
    3. Adım: Sağ taraftaki satın alma butonuna tıklayın.
    4. Adım: İşlemin tamamlanmasını bekleyin.

    Haberler>Teknoloji>Marvel's Guardians of the Galaxy, Epic Games'te ücretsiz oldu
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    marvels guardian of the galaxyepic gamesücretsiz oyun
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