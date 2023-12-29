Merak ediliyordu, nihayet belli oldu: İşte en popüler yapay zeka araçları (2023)

29 Aralık 2023 14:36 - Güncelleme : 29 Aralık 2023 14:38

OpenAI'in ChatGPT ile başlattığı furya kısa sürede önemli bir büyüme kaydetti ve yayıldı. Şu anda teknoloji devlerinin odak noktası haline yapay zeka, çeşitli alanlara hizmet veren modellere sahip. Peki en popüler yapay zeka araçları hangisi?

Tanınmış platformlardan Writerbuddy.ai, en çok ziyaret edilen yapay zeka araçlarını sıraladı. İşte en popüler yapay zeka araçlarının listesi...

EN POPÜLER YAPAY ZEKA ARAÇLARI

En popüler yapay zeka araçları listesinin ilk sırada 14 milyardan fazla ziyaret alan ChatGPT‘nin olduğunu görüyoruz. Hemen ardından onu 3.8 milyar ile Character.ai takip ediyor. Üçüncü sırada ise 1.1 milyar ziyaretçiye sahip Quillbot yer alıyor.

Öte yandan oluşturduğu inanılmaz gerçekçi görüntüleriyle öne çıkan Midjourney ise 500.4 milyon ziyaretçi ile dördüncü sıraya adını yazdırdı. Sonrasında onu Hugging Face takip ederken, Google Bard‘ın ise 241.6 milyon ziyaret aldığını görmek mümkün. Listenin tamamı ise şöyle:

1- ChatGPT: 14.6 milyar

2- Character.ai: 3.8 milyar

3- Quillbot: 1.1 milyar

4-Midjourney: 500.4 milyon

5-Hugging Face: 316.6 milyon

6-Google Bard: 241.6 milyon

7-NovelAI: 238.7 milyon

8-Capcut: 203.8 milyon

9-Janitor AI: 192.4 milyon

10-Civitai: 177.2 milyon