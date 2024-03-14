Mercedes S-Class'ı rakip seçti! Huawei'den 'lüks sedan' hamlesi

14 Mart 2024 11:14 - Güncelleme : 14 Mart 2024 11:17

Huawei ile Çin hükümetinin sahibi olduğu BAIC (Pekin Otomotiv Grubu) firması ortaklığında kurulan 'Stelato' markası üzerinde çalışmalar uzun süredir devam ediyor. Serinin Stelato S9 isimli lüks sedan modeli, Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı'nın (MIIT) sitesinde ortaya çıktı.

MIIT tarafından paylaşılan raporlara göre Stelato, markanın uluslararası pazardaki adı olacak. Çin'de ise Xiangjie ismiyle hizmet verecek olan marka, S9 modeliyle hem elektrikli sedan pazarına 'taze kan' getirecek hem de Mercedes-Benz'in lüks S-Class serisine iddialı rakip olması bekleniyor.

TAMAMEN ELEKTRİKLİ YAPISIYLA ÖNE ÇIKIYOR

Stelato S9, iki tek motorlu ve bir çift motorlu versiyonları olan tamamen elektrikli bir sedan modeli olarak karşımıza çıkıyor. İlk versiyonunu tercih eden kullanıcılar maksimum 158 kW güce sahip olurken, ikincisini satın alanlar ise en fazla 227 kW kadar güce erişebilecekler.

Haziran ayında Asya ve Avrupa gibi Çin dışındaki pazarları da kapsayacak şekilde piyasaya sürülmesi beklenen Stelato S9, kullanıcılara altın, siyah ve beyaz olmak üzere üç farklı renk seçeneği sunacak. Ayrıca akıllı sürüş deneyimi için bir adet lidar sensör ile elektronik dış aynaya da yer veriliyor.

HUAWEİ'NİN BİR DİĞER OTOMOBİLİNE BENZİYOR

Öte yandan Stelato S9'un yan ve arka tarafı, Huawei'nin bir başka otomobil modeli Luxeed S7 ile aynı görünüyor. Akıllı otomobil, dengeli bir duruş için basit hatlara sahip geniş ölçekli bir kavisli tavana sahip. Arabanın boyutları da 5160mm x 1987mm x 1486mm iken, dingil mesafesi ise 3050 mm.

HUAWEİ STELATO S9 FİYATI NE KADAR?

Huawei ve BAIC, fiyatlandırma konusunda bir açıklamada bulunmadı. Ancak sektörde konuşulan miktar, 60 bin dolar olacağı yönünde. Aracın Türkiye pazarında satışa sunulup sunulmayacağı ise bilinmiyor.