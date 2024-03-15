Mesajlarınız meraklı gözlerden korunacak: WhatsApp sohbet kilitleme ve gizli kod oluşturma nasıl yapılır?

15 Mart 2024 13:19 - Güncelleme : 15 Mart 2024 13:23

Bazen akıllı telefonunuzu belirli bir sebepten ötürü kardeşinize, dostunuza, iş arkadaşınıza veya başka bir kişiye vermek zorunda kalabilirsiniz. Ve bu durumda gizli kalmasını istediğiniz WhatsApp mesajlarınızın içeriğinin o kişi tarafından okunma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığınızı düşünebilirsiniz.

İşte kullanıcıların bu gibi endişelerinin giderilmesi amacıyla WhatsApp, "Kilitlenmiş Sohbetler" adlı bir korumayı devreye aldı. Android ve iPhone'da kullanılabilen bu özellik ile kilitlediğiniz sohbetleri telefonunuzun parolası, Face ID, parmak izi ya da ayarlayabileceğiniz bir gizli kod gibi kimlik doğrulama yöntemleriyle açmanız gerekir.

WHATSAPP SOHBET KİLİTLEME NASIL YAPILIR?

Sohbet kilidini dilediğiniz sohbet için etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz. Bir sohbeti kilitlemek istediğinizde, henüz ayarlamadıysanız sizden öncelikle cihaz kimlik doğrulama yöntemini (telefon parolanız, parmak izi veya Face ID) ayarlamanız istenir.

Sohbet kilidini etkinleştirmek için:

- Mobil cihazınızda, kilitlemek istediğiniz sohbeti sola kaydırın veya basılı tutun.

- Ardından açılan menüde bulunan 'Sohbeti Kilitle' seçeneğine dokunun.

- 'Bu sohbeti parmak izi ile kilitle' veya 'Bu Sohbeti Face ID ile Kilitle' seçeneklerine dokunun.

WHATSAPP GİZLİ KOD OLUŞTURMA YÖNTEMİ ÇOK BASİT

Bu işlemi gerçekleştirdikten sonra, kilitlediğiniz sohbetler WhatsApp'ta bulunan "Kilitlenmiş Sohbetler" bölümüne eklenir. Eğer bu sizin için yeterliyse bu şekilde bırakabilirsiniz. Ancak daha fazla gizlilik için, kilitlenmiş sohbetlerinizi oluşturacağınız gizli bir kod görünmez hale getirebilirsiniz.

Eğer bu özelliği kullanırsanız Kilitlenmiş Sohbetler klasörü yalnızca WhatsApp'ın arama çubuğuna gizli kodunuzu yazdığınızda görünür. Gizli kod oluşturmak için:

- Kilitlenmiş Sohbetler klasörünüze > Ayarlar'a gidin.

- Gizli Kod > Gizli Kod Oluştur'a dokunun.

- Kodunuzu oluşturun ve İleri'ye dokunun.

- Kodunuzu onaylayın ve Bitti'ye dokunun.

GİZLİ KOD VE SOHBET KİLİDİ NASIL DEVRE DIŞI BIRAKILIR?

Kilitlenmiş Sohbetler klasörü > Kilitlenmiş Sohbetler > Ayarlar > Gizli kod'a giderek gizli kodunuzu değiştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz.

Aynı zamanda Kilitlenmiş Sohbetler klasörünüzü sohbet listenizde görünmeyecek şekilde gizlemek için Kilitlenmiş Sohbetler klasörünüze > Ayarlar’a gidin ve Kilitlenmiş Sohbetleri Gizle’yi etkinleştirin.

Sohbet kilidini de bireysel sohbetler için devre dışı bırakabilirsiniz. Ayrıca, sohbet listenizde gizlediğiniz Kilitlenmiş Sohbetler klasörünüze erişmek için kullandığınız gizli kodu unutmanız durumunda kilitlediğiniz tüm sohbetlerin kilidini açıp temizleyebilirsiniz.

Bireysel sohbetlerin kilidini açma:

Kilidini açmak istediğiniz sohbeti sola kaydırın veya basılı tutun. Ardından Sohbetin Kilidini Aç'a dokunun. Ayarı kapalı konuma getirin ve parmak izi veya Face ID ile doğrulama işlemini gerçekleştirin.

Bu yöntemle WhatsApp mesajlarınızı sohbet kilitleme özelliği ile kilitleyebilir ve aynı zamanda gizli kod ile kilitlenmiş mesajların sohbet listesinde görünmemesini sağlayabilirsiniz.