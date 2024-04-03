'Facebook kullanıcılarının mesajlarını Netflix'e verdi' iddiası! Meta'dan jet açıklama

03 Nisan 2024 09:59 - Güncelleme : 03 Nisan 2024 10:10

AB'den Google, Apple ve Meta'ya soruşturma: Suçlamalar ve öngörülen yaptırımlar neler?

AB'den Google, Apple ve Meta'ya soruşturma: Suçlamalar ve öngörülen yaptırımlar neler?

Meta, Facebook'un kullanıcılarının özel mesajlarını Netflix'in okumasına izin verdiğini iddia eden bir belgenin sosyal medya platformlarında yayılması üzerinde bir açıklama yaptı.

Meta'nın iletişim direktörü Andy Stone, X'teki hesabından paylaştığı açıklamada, söz konusu iddiayı "Şaşırtıcı derecede yanlış" olarak nitelendirdi, Netflix'in Facebook kullanıcılarının mesajlarını okumasına izin verdiği zannedilen tartışmalı özelliğin ne işe yaradığını açıkladı.

'GİZLİ ANLAŞMA' META'NIN DAVASIYLA AÇIĞA ÇIKTI

Geçtiğimiz nisan ayında Meta'ya iki ABD vatandaşı Maximilian Klein ve Sarah Grabert tarafından bir toplu rekabet davası açıldı. 23 Mart'ta açıklanan mahkeme belgelerinde, iki dev ile ilgili görenleri şaşkına uğratan bir bulgu yer alıyor: Facebook'un kullanıcılarının verilerini Netflix'e 'özel erişim' yoluyla açmak suretiyle yayın platformuyla 'gizli bir ilişki içerisinde' olduğu iddia ediliyor.

Hatta Facebook'un büyük bir reklamvereni olan Netflix ile rekabet etmemek için Facebook Watch video hizmetine harcama yapmayı bile kestiği öne sürülüyor.

'Korkunç' olarak nitelendirilen bir diğer iddia ise, Netflix'in, "Facebook kullanıcılarının özel mesaj gelen kutularına programlı erişim" sağlayan Meta'nın "Gelen Kutu API'sine" erişimi olduğunu savunuyor.

META: "MESAJLARINIZI NETFLİX İLE PAYLAŞMADIK"

Andy Stone, "Meta, kişilerin özel mesajlarını Netflix ile paylaşmadı." diyerek, Netflix ile yaptıkları anlaşmanın neyle alakalı olduğunu şöyle açıkladı:

"Anlaşma, insanların doğrudan Netflix uygulamasından Netflix'te izledikleri içerik hakkında Facebook'taki arkadaşlarına mesaj göndermesine olanak tanıdı. Bu tür anlaşmalar sektörde olağandır."

SPOTİFY İLE ANLAŞTIĞI DA İDDİA EDİLMİŞTİ

The New York Times'ın haberine göre, 2018 yılında Netflix ve Spotify'ın Facebook kullanıcılarının mesajlarını okuyabileceğini iddia ettiği bir anlaşmayı gündeme getirmişti.

Meta ise yine reddederek, her iki şirketin de, tüketicilerin Spotify'da dinledikleri veya Netflix'te doğrudan bu şirketlerin ilgili uygulamalarından ne izledikleri hakkında arkadaşlarına mesaj göndermelerine olanak tanıyan API'lere erişebildiğini açıklamıştı.