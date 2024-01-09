Meta, Instagram ve facebook’ta gençlerin güvenliğine yönelik aldığı önlemleri açıkladı

09 Ocak 2024 17:26 - Güncelleme : 09 Ocak 2024 17:29

Platformlarının genç kullanıcılar için güvenliğini ve yaşa uygunluğunu sağlamak adına Meta, ergen gelişimi, psikoloji ve ruh sağlığı uzmanlarıyla birlikte gençlere yönelik içerik uygunluğu üzerine çalışıyor.

Buna örnek olarak Meta, kendine zarar verme eylemlerine ilişkin içerikler ile ilgili çalışmalarını özenle sürdürüyor. Meta, bu sorunu çözmek için kendine zarar verme eylemi barındıran içerikleri ve yaşa uygun olmayan diğer materyalleri gençlerin Instagram ve Facebook'taki deneyimlerinden kaldırmaya başlayacak. Değişiklikler sadece tavsiyelerin ötesine geçerek, bu tür içeriklerin takip ettikleri biri tarafından paylaşılsa bile artık Akış ve Hikayeler'de görünmemesini sağlayacak.

Buna ek olarak, kullanıcılara destek olma taahhüdünde bulunan Meta, kendine zarar verme veya yeme bozukluklarıyla ilgili içerikler yayınlandığında Ulusal Akıl Hastalıkları İttifakı (NAMI) gibi uzman kuruluşların kaynaklarını paylaşacak. Bu değişiklikler şu anda 18 yaşın altındaki gençlere sunuluyor ve önümüzdeki aylarda Instagram ve Facebook'ta herkese sunulacak.

Northeastern Üniversitesi'nden Doç. Dr. Rachel Rodgers, Meta'nın politika değişikliğini takdir ettiğini ve gençlerin bağlantı kurmaları ve oluşturucu olmaları için yaşlarına uygun alanlar oluşturmanın önemini vurguluyor. Rodgers aynı zamanda bu değişikliklerin, ebeveynlerin gençlerle zor konular hakkında konuşmaları için fırsatlar sunduğunu belirtiyor.

Mevcut korumalarda iyileştirmeler

Meta, Instagram'da nefret söylemi veya çocuk istismarı gibi Topluluk Kuralları’nı ihlal eden içeriklerin kaldırılması, içerik önerilerinin sınırlandırılması, uygunsuz içerik tanıtımının önlenmesi ve gençler için yaşa uygun olmayan içeriğin gizlenmesi üzerine çalışmaya devam ediyor.

Bu kapsamda genç kullanıcılar, Instagram ve Facebook'ta varsayılan olarak en kısıtlayıcı içerik kontrol ayarına tabi tutulacak. İçerik öneri kontrolleri (Instagram'da "Hassas İçerik Kontrolü" ve Facebook'ta "Azalt") hassas olabilecek içeriklerle karşılaşmayı zorlaştıracak.

Instagram, daha güvenli bir arama deneyimi sağlamak için intihar, kendine zarar verme ve yeme bozukluklarıyla ilgili daha fazla sonucu gizleyerek, bu tür terimleri arayan kullanıcılar yardım için uzman kaynaklara yönlendirecek. Bu güncellemenin gelecek haftalarda tüm dünyada kullanıma sunulması bekleniyor.

Meta, gençleri gizlilik ayarlarını güncellemeleri için teşvik ediyor

Meta, gençlerin Instagram'daki güvenlik ve gizlilik ayarlarını düzenli olarak kontrol ettiklerinden ve mevcut daha özel ayarların farkında olduklarından emin olmak için, ayarlarını tek bir dokunuşla daha özel bir deneyime güncellemelerini teşvik eden yeni bildirimler gönderiyor. Gençler "Önerilen ayarları aç" seçeneğini seçtiklerinde Meta, içeriklerini kimlerin yeniden paylaşabileceğini, onları etiketleyebileceğini veya onlardan bahsedebileceğini veya içeriklerini Reels Remixes'e dahil edebileceğini kısıtlamak için ayarlarını otomatik olarak değiştirecek. Buna ek olarak Meta, yalnızca takipçilerinin onlara mesaj gönderebilmesini sağlayacak ve saldırgan yorumların gizlenmesine yardımcı olacak.